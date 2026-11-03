Antes de salir de casa, conviene revisar algo más que el pronóstico. En esta guía reunimos la información disponible sobre el clima, los principales accesos, las obras viales y los servicios públicos para organizar la jornada en Santa Fe. En menos de cinco minutos, podés saber qué zonas evitar, cuándo habrá interrupciones de luz y qué precauciones tomar durante las tormentas.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 3 de noviembre
La ciudad comienza el martes con alerta amarillo por tormentas y una máxima prevista de 26°C. Además, hay modificaciones para circular por el Puente Carretero, obras en la Autopista Santa Fe-Rosario y cortes programados de energía en Santa Fe y Sauce Viejo.
Clima en Santa Fe: alerta amarillo por tormentas y una máxima de 26°C
El martes 3 de noviembre comenzó con condiciones de inestabilidad en la ciudad de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un alerta amarillo por tormentas y anticipa fenómenos de variada intensidad durante buena parte de la jornada.
A las 6, la temperatura era de 20,1°C, con cielo nublado y tormenta sin precipitaciones. La humedad alcanzaba el 85%, la presión atmosférica se ubicaba en 1008,1 hPa y el viento soplaba del noreste a 19 kilómetros por hora. La visibilidad era de 12 kilómetros.
Para la jornada se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 26°C. El pronóstico indica tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitación de entre el 40% y el 70%. Por la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%.
El alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes e interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.
¿Qué conviene hacer antes de salir?
Llevar paraguas o impermeable.
Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.
No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes o cables.
Asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento.
Evitar sacar residuos durante los episodios de lluvia intensa.
¿Conviene salir con abrigo? No es necesario llevar ropa de invierno. La temperatura máxima prevista es de 26°C, aunque una campera liviana puede resultar útil durante las primeras horas o en espacios con aire acondicionado. Para este martes, el elemento más importante será el paraguas.
Pronóstico extendido
El SMN anticipa temperaturas máximas de entre 27°C y 28°C para los próximos días.
Miércoles 4: mínima de 17°C y máxima de 27°C.
Jueves 5: mínima de 12°C y máxima de 27°C.
Viernes 6: mínima de 15°C y máxima de 28°C.
Los valores térmicos muestran un descenso de las temperaturas mínimas hacia el jueves y un nuevo ascenso para el viernes. Las condiciones de cielo y las probabilidades de precipitaciones para esas jornadas deberán consultarse en las próximas actualizaciones oficiales.
Tránsito en Santa Fe: qué tener en cuenta para circular este martes
Las lluvias y lloviznas de variada intensidad dejaron húmedas las calzadas de las regiones centro y sur de la provincia. La Agencia Provincial de Seguridad Vial recomienda extremar las precauciones, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.
Para quienes deben trasladarse dentro del área metropolitana, el principal punto a tener en cuenta es el Puente Carretero, donde continúan los cambios de circulación por la construcción del nuevo viaducto.
Puente Carretero: desvíos entre Santa Fe y Santo Tomé
Las obras del nuevo puente y sus accesos obligan a modificar los recorridos habituales.
En Santo Tomé, los conductores que utilizaban el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deben circular por las calles Maciá, Colón y Mitre para acceder al viaducto.
En la cabecera santafesina está habilitado un desvío para quienes se dirigen hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. Además, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás entre ambas ciudades, salí con tiempo adicional, respetá la señalización y seguí las indicaciones del personal policial. Otra alternativa es utilizar la Autopista Santa Fe-Rosario, según el recorrido que necesites realizar.
Autopista Santa Fe-Rosario: obras y un acceso cerrado
El informe de tránsito registra trabajos por la construcción del tercer carril entre los kilómetros 31 y 34.
Además, permanece cerrado el ingreso a la autopista ubicado en el kilómetro 30, correspondiente al acceso desde la Ruta Provincial 91 hacia Santa Fe.
Quienes utilicen este corredor deberán prestar atención a la señalización y considerar posibles demoras o modificaciones en el recorrido.
RN A012: corte total entre Ricardone y la vieja Ruta 9
En el sur provincial continúa interrumpida la circulación para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional A012, entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Los desvíos están dispuestos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar las indicaciones y prever demoras.
RN 178: corte total a la altura de Armstrong
Vialidad Nacional avanza con la reconstrucción de una alcantarilla sobre la Ruta Nacional 178. Por los trabajos, permanece cerrado el tramo comprendido entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9).
Los vehículos deben utilizar la Ruta Provincial 15 como desvío. Según la planificación del organismo nacional, se prevé restablecer la circulación a mediados de noviembre.
En cuanto a las rutas nacionales 11 y 168 y la Circunvalación de Santa Fe, el informe disponible no consigna novedades específicas para este martes. Esto no implica que no puedan producirse modificaciones durante el día: conviene consultar las actualizaciones del tránsito antes de emprender un viaje.
Antes de salir de casa: el checklist de este martes en Santa Fe
Para organizar la jornada, estas son las principales cuestiones que conviene revisar:
Clima: hay alerta amarillo por tormentas. Se esperan fenómenos fuertes durante la mañana y la tarde.
Qué llevar: paraguas o impermeable y una campera liviana para las primeras horas.
Puente Carretero: hay desvíos por las obras del nuevo puente. En Santo Tomé se utilizan Maciá, Colón y Mitre.
Autopista Santa Fe-Rosario: hay trabajos entre los kilómetros 31 y 34 y un acceso cerrado en el kilómetro 30 desde RP 91 hacia Santa Fe.
Rutas: las calzadas del centro y sur provincial están húmedas. En la RN A012 y la RN 178 hay cortes totales en los tramos informados.
Luz: hay interrupciones programadas en Santa Fe y Sauce Viejo.