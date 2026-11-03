En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 3 de noviembre

La ciudad comienza el martes con alerta amarillo por tormentas y una máxima prevista de 26°C. Además, hay modificaciones para circular por el Puente Carretero, obras en la Autopista Santa Fe-Rosario y cortes programados de energía en Santa Fe y Sauce Viejo.