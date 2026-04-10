Este viernes 10 de abril por la mañana se llevó adelante la apertura de sobres de la licitación pública para la reconstrucción de la comisaría de menores de Venado Tuerto, una obra impulsada por el Gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Obras Públicas y solicitada por el Ministerio de Seguridad.
Nueve empresas presentaron ofertas para reconstruir la comisaría de menores en Venado Tuerto
Este viernes se abrieron los sobres de una licitación que parte de un presupuesto oficial de $1.636 millones y prevé un plazo de ejecución de 12 meses.
El acto se realizó en el predio ubicado en Matheu y Santiago del Estero, en el barrio Cayetano Silva, donde funcionaba el antiguo centro de alojamiento de menores, cerrado hace más de una década debido a su estado de abandono, deterioro estructural y condiciones de peligrosidad.
La intervención contempla la construcción de un edificio completamente nuevo, con una inversión oficial de $1.636.000.000 y un plazo estimado de ejecución de 12 meses desde el inicio de los trabajos.
Enrico junto al intendente interino Juan Ignacio Pellegrini y la senadora departamental Leticia Di Gregorio.
En total, nueve empresas presentaron ofertas económicas, lo que refleja un alto nivel de interés del sector privado en una obra considerada estratégica para la infraestructura de seguridad de la región.
Entre las propuestas, se destaca que una de las ofertas se ubicó exactamente en el valor del presupuesto oficial, mientras que el resto se distribuyó por encima de ese monto, con una diferencia significativa entre la más baja y la más alta.
Tal como había anticipado el ministro Lisandro Enrico en la previa, la intención del Gobierno provincial es promover la competencia entre empresas para optimizar los recursos públicos, una política que, según afirmó, ha permitido reducir costos en distintas licitaciones realizadas durante la actual gestión.
Edificio nuevo
Enrico remarcó la decisión de avanzar con una obra integral, descartando la reutilización de la estructura existente.
“Se va a hacer un edificio nuevo, de dos plantas, preparado para que tenga funcionalidad para los próximos 50 o 70 años”, aseguró el ministro, al explicar que el inmueble actual no reúne condiciones para ser recuperado.
En ese sentido, detalló que el antiguo edificio presentaba problemas estructurales graves e incluso había sido afectado por un incendio, lo que terminó de descartar cualquier alternativa de refacción.
Además, vinculó la obra con los cambios en el sistema penal juvenil: “En este contexto de modificación de la Ley Penal Juvenil, tenemos que contar con infraestructura adecuada para alojar menores en espacios diferenciados de los adultos”, sostuvo.
Las características
El proyecto contempla una superficie cubierta aproximada de 670 metros cuadrados y una intervención total que supera los 1.000 metros cuadrados, con espacios diseñados bajo criterios de seguridad, funcionalidad y habitabilidad.
La distribución del edificio estará organizada en dos plantas:
Planta baja con hall de ingreso y sector administrativo; área de atención al público; cocina y comedor exclusivo para el personal; sectores de seguridad y control. Y la planta alta con sala de estar y dormitorios para el personal de guardia.
En tanto, el área específica destinada al alojamiento transitorio de menores incluirá: cinco celdas con capacidad para dos personas cada una (total: 10 plazas); Salón de Usos Múltiples (SUM); sector educativo con aulas-taller, pensado para actividades formativas; y box de atención médica y espacios de entrevistas.
También se incorporarán áreas destinadas a revisión médica, entrevistas psicológicas o familiares, espacios de recreación controlada y patios internos, además de sectores técnicos como telecomunicaciones, almacenamiento y estacionamiento de móviles policiales.
Desde el punto de vista constructivo, el edificio será ejecutado íntegramente en hormigón armado, incluyendo tabiques, losas y pisos, lo que permitirá garantizar mayor resistencia y durabilidad. Como terminación exterior, se utilizará ladrillo visto, aportando robustez y bajo mantenimiento.
Una nueva etapa
La obra se enmarca en una política provincial que busca fortalecer el sistema de seguridad y adecuarlo a las nuevas normativas vigentes, especialmente en lo referido a la atención de menores en conflicto con la ley penal.
Enrico también puso en valor el impacto de la obra pública en términos económicos: “La gran cantidad de obras que estamos llevando adelante en la provincia permite sostener el empleo y dinamizar la economía”, señaló, destacando que Santa Fe se posiciona entre las jurisdicciones con mayor nivel de inversión en infraestructura a nivel nacional.
La apertura de sobres marca ahora el inicio de la etapa de evaluación técnica y económica de las propuestas, tras lo cual se avanzará en la adjudicación y posterior inicio de una obra que busca recuperar un espacio abandonado y transformarlo en un dispositivo moderno para la atención y alojamiento transitorio de menores en la ciudad.