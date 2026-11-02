Departamento General López

San Francisco: licitaron la construcción de un nuevo centro de salud con un presupuesto de $257 millones

Se presentaron tres ofertas para ejecutar el edificio sanitario en esta localidad del departamento General López. El proyecto contempla dos consultorios, enfermería, admisión, sala de espera y farmacia, además de instalaciones y servicios adaptados a las necesidades de la atención primaria.