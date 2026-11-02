La construcción de un nuevo centro de salud en San Francisco, departamento General López, dio un paso adelante con la apertura de sobres de la licitación pública. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $257.963.270,66 y contempla la ejecución de un edificio completamente nuevo, diseñado para mejorar las condiciones de atención sanitaria en la localidad.
San Francisco: licitaron la construcción de un nuevo centro de salud con un presupuesto de $257 millones
Se presentaron tres ofertas para ejecutar el edificio sanitario en esta localidad del departamento General López. El proyecto contempla dos consultorios, enfermería, admisión, sala de espera y farmacia, además de instalaciones y servicios adaptados a las necesidades de la atención primaria.
En el acto, encabezado por la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, se conocieron las propuestas económicas de tres empresas interesadas en ejecutar los trabajos.
ICA SRL presentó una oferta de $255.340.749,82; Risso Rimoldi SRL cotizó $279.643.078,48, mientras que Río Salado SRL formuló una propuesta de $330.696.047,12.
La iniciativa busca dotar a la localidad de instalaciones adecuadas para el funcionamiento de un efector del primer nivel de atención, con espacios que permitan organizar las consultas, las tareas de enfermería y los servicios de prevención y promoción de la salud.
Un edificio pensado para las necesidades actuales
El proyecto contempla la construcción de una infraestructura sanitaria en un terreno ubicado junto a la iglesia de la localidad. Se trata de un diseño modular y adaptable, planificado desde el inicio para responder a los requerimientos de un centro de atención primaria.
La distribución incluirá dos consultorios clínicos, un sector de enfermería, admisión de pacientes, sala de espera y farmacia. También se ejecutarán las instalaciones sanitarias, las redes de provisión y reserva de agua potable, los desagües, el tendido eléctrico y los sistemas de climatización.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que permitirá organizar los ambientes teniendo en cuenta la circulación de pacientes y trabajadores, la accesibilidad, la iluminación y la ventilación.
El presidente comunal, Ignacio Freytes, destacó la importancia de contar con un edificio concebido específicamente para la actividad sanitaria. Señaló que en muchas localidades los centros de salud funcionan en antiguas viviendas que fueron adaptadas mediante sucesivas reformas, una modalidad que no siempre permite resolver adecuadamente las necesidades actuales de atención.
Por su parte, el secretario de Participación Social, Lisandro Vaccaro, remarcó que el diseño de los efectores debe contemplar tanto las condiciones de trabajo del personal como la comodidad y accesibilidad de quienes concurren a recibir atención.
Infraestructura para fortalecer la atención primaria
La construcción del nuevo centro de salud se enmarca en las intervenciones destinadas a ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria en distintas localidades de la provincia.
Durante la apertura de ofertas, la ministra Silvia Ciancio destacó la importancia de contar con edificios adecuados para el funcionamiento de los equipos de salud y la atención de los vecinos. También hizo referencia a la necesidad de sostener las inversiones en infraestructura y equipamiento en un contexto de dificultades económicas.
La senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, vinculó el proyecto con el crecimiento de San Francisco y la necesidad de acompañar la demanda de nuevos servicios que genera la expansión de la localidad.
La iniciativa apunta a fortalecer el primer nivel de atención, que cumple un papel central en la prevención de enfermedades, los controles periódicos, el seguimiento de pacientes y la resolución de consultas frecuentes, además de su articulación con otros efectores de mayor complejidad.