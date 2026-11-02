Después de aproximadamente 30 años sin intervenciones, finalizaron los trabajos de limpieza y recuperación del Canal Las Bandurrias, en el departamento San Martín. La obra comprendió 17 kilómetros de extensión, aguas arriba de la Ruta Nacional 34, y apunta a restablecer la capacidad de conducción de los excedentes hídricos en una amplia zona rural.
Recuperaron el Canal Las Bandurrias después de 30 años sin mantenimiento
La intervención beneficia directamente a Las Bandurrias, El Trébol y María Susana, además de sus respectivas áreas productivas. El objetivo es facilitar el escurrimiento del agua durante períodos de precipitaciones abundantes y disminuir las posibilidades de anegamientos en campos, caminos y sectores rurales.
Las tareas incluyeron la limpieza del cauce y el retiro de vegetación y obstrucciones que dificultaban la circulación del agua. La recuperación resulta relevante porque se trata de un canal troncal que recibe los aportes de distintos canales secundarios y cumple un papel central en el funcionamiento del sistema de drenaje de la región.
Los trabajos se realizaron en el marco de las acciones de mantenimiento de la infraestructura hídrica provincial, ante los pronósticos que anticipan un período de lluvias intensas asociado al fenómeno de El Niño.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que las intervenciones se organizan en tres grandes zonas de la provincia -norte, centro y sur- con distintos frentes de trabajo simultáneos para recuperar la capacidad de conducción de los canales principales.
Trabajos complementarios en El Trébol y María Susana
La recuperación del Canal Las Bandurrias se complementa con otras intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento y reducir el riesgo hídrico en las localidades de la región.
En El Trébol, junto con el Comité de Cuencas Arroyo Las Turbias, se ejecuta una obra de defensa que contempla la adecuación del canal 12 de Octubre, la construcción de alcantarillas y el alteo de caminos. Estas tareas buscan mejorar la circulación del agua y proteger sectores vulnerables ante episodios de precipitaciones intensas.
En María Susana, por su parte, finalizaron las obras de defensa contra inundaciones y están previstas nuevas intervenciones hídricas para optimizar el escurrimiento de los excedentes.
El mantenimiento de los canales principales y secundarios, junto con la adecuación de alcantarillas y caminos, constituye un aspecto fundamental para el funcionamiento de las cuencas, ya que permite evitar restricciones en el recorrido del agua y mejorar la respuesta del sistema ante lluvias abundantes.
Avanzan otras obras de drenaje en el centro provincial
La limpieza del Canal Las Bandurrias forma parte de un programa de recuperación de canales troncales que comprende siete departamentos del centro santafesino, con una extensión prevista de 352 kilómetros distribuidos en 12 canales.
Dentro de ese esquema ya se completaron los trabajos en el Canal Principal Malaquías, en el departamento La Capital, y en el Canal Principal N° 1, que favorece el escurrimiento en los departamentos San Cristóbal, Las Colonias y Castellanos.
En tanto, continúan las tareas de limpieza en el Canal Secundario N° 3 y el Canal Las Avispas, ambos en el departamento San Cristóbal. También permanecen activos otros frentes de trabajo en el norte y el sur provincial.