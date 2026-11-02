Seguridad

Villa Constitución: la construcción del nuevo Comando Radioeléctrico superó el 20% de avance

El edificio se construye en inmediaciones del Parque Empresarial Constitución, sobre calle Dr. Silvestre Begnis. La obra demanda una inversión superior a los 1.419 millones de pesos y permitirá concentrar en una sede las distintas áreas operativas y administrativas de la fuerza policial.