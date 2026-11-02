La construcción de la nueva sede del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VI, en Villa Constitución, superó el 20% de ejecución y avanza con trabajos simultáneos en la estructura, las instalaciones interiores y los espacios exteriores.
Villa Constitución: la construcción del nuevo Comando Radioeléctrico superó el 20% de avance
El edificio se construye en inmediaciones del Parque Empresarial Constitución, sobre calle Dr. Silvestre Begnis. La obra demanda una inversión superior a los 1.419 millones de pesos y permitirá concentrar en una sede las distintas áreas operativas y administrativas de la fuerza policial.
El edificio se levanta en inmediaciones del Parque Empresarial Constitución (PEC), sobre calle Dr. Silvestre Begnis, entre Musto y Lassaga. La infraestructura reemplazará las actuales instalaciones y fue proyectada específicamente para responder a las necesidades operativas y administrativas de la dependencia policial.
La obra cuenta con una inversión superior a los 1.419 millones de pesos y está a cargo de la empresa ICA SRL. Su objetivo es mejorar las condiciones de trabajo del personal y dotar al Comando de espacios adecuados para el desarrollo de sus tareas de prevención y respuesta ante emergencias en Villa Constitución y su zona de influencia.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que el proyecto apunta a contar con instalaciones modernas y funcionales, adaptadas a las demandas actuales de las fuerzas de seguridad.
La estructura comienza a tomar forma
En esta etapa se desarrollan tareas de encofrado y colocación de armaduras en losas y vigas. También se incorporan las canalizaciones y cajas correspondientes a la instalación eléctrica dentro de las estructuras de hormigón.
En los sectores interiores continúan los trabajos de revoque sobre tabiques y la ejecución de instalaciones eléctricas en las mamposterías. A su vez, se realizan terminaciones y ajustes en los tabiques de hormigón visto.
Las tareas comprenden también el acondicionamiento del entorno del edificio. Ya se ejecutó el cerco perimetral con alambre de púas y actualmente se trabaja en los pavimentos exteriores y la construcción de nuevas veredas.
El avance de estos trabajos permitirá completar progresivamente los distintos sectores de una infraestructura diseñada para centralizar las actividades de la dependencia.
Espacios para mejorar la operatividad policial
El proyecto contempla una distribución funcional que permitirá reunir en un mismo edificio las diferentes áreas que necesita el Comando Radioeléctrico para su funcionamiento cotidiano.
La nueva sede contará con sectores de guardia, oficinas administrativas, dependencias operativas y espacios destinados a capacitación. También dispondrá de vestuarios, sanitarios, depósitos y áreas de apoyo para el personal policial.
Entre las instalaciones previstas se incluyen cocheras y espacios específicos para el resguardo de los móviles, un aspecto importante para facilitar la organización de los recursos y agilizar la salida de los vehículos ante una emergencia.
La disposición de los ambientes busca optimizar la circulación interna, mejorar las condiciones laborales de los efectivos y favorecer la coordinación de las tareas de prevención y respuesta en el departamento Constitución.
Otras obras de infraestructura en Villa Constitución
La nueva sede policial se suma a otras intervenciones de infraestructura realizadas en Villa Constitución, vinculadas principalmente con los servicios educativos y sanitarios.
Entre ellas se encuentran el nuevo edificio del Instituto Superior de Profesorado N° 3 "Eduardo Lafferriere" y el Jardín de Infantes de barrio San Cayetano, ambos finalizados. También continúa la ampliación del Hospital "Juan E. Milich".