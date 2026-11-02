En el sur santafeisno

Arroyo San Lorenzo: finalizan los trabajos de limpieza sobre un cauce que llevaba 30 años sin mantenimiento

Los trabajos ingresan en su etapa final y buscan optimizar el escurrimiento de los excedentes hídricos en zonas rurales de los departamentos San Lorenzo y Rosario. Se trata de la primera intervención integral sobre el cauce en aproximadamente 30 años, en un contexto de posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño.