Los trabajos de limpieza y mantenimiento del Arroyo San Lorenzo ingresan en su etapa final, con una intervención que comprende 19 kilómetros de cauce. Las tareas buscan recuperar la capacidad de escurrimiento del sistema hídrico y mejorar el drenaje de los excedentes de agua en áreas rurales de los departamentos San Lorenzo y Rosario.
Arroyo San Lorenzo: finalizan los trabajos de limpieza sobre un cauce que llevaba 30 años sin mantenimiento
Los trabajos ingresan en su etapa final y buscan optimizar el escurrimiento de los excedentes hídricos en zonas rurales de los departamentos San Lorenzo y Rosario. Se trata de la primera intervención integral sobre el cauce en aproximadamente 30 años, en un contexto de posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño.
La obra constituye la primera intervención integral sobre este curso de agua en aproximadamente 30 años y adquiere relevancia ante los pronósticos climáticos que anticipan un posible período de precipitaciones intensas durante los últimos meses de 2026, en el marco del fenómeno de El Niño.
Las tareas apuntan a facilitar la circulación del agua, evitar su acumulación en los campos y disminuir el riesgo de anegamientos en las zonas productivas y rurales vinculadas a la cuenca.
En ese sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la limpieza forma parte de un programa de mantenimiento de canales y sistemas de drenaje que contempla la recuperación de 933 kilómetros de canales troncales en distintos puntos de la provincia.
Además, señaló que la intervención sobre el Arroyo San Lorenzo favorece el escurrimiento de los excedentes hídricos en localidades como San Lorenzo, San Jerónimo Sur, Luis Palacios, Aldao, Roldán y Puerto General San Martín.
Más de 58 mil hectáreas alcanzadas
El impacto de los trabajos comprende una superficie superior a las 58 mil hectáreas, donde se busca mejorar las condiciones de drenaje, reducir los períodos de acumulación de agua y preservar la transitabilidad de los caminos rurales.
El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, destacó que la limpieza de los 19 kilómetros del arroyo permitirá optimizar el escurrimiento y favorecer el desarrollo de las actividades productivas de la región.
Uno de los aspectos centrales de la intervención es su planificación a escala de cuenca. La limpieza del Arroyo San Lorenzo se complementa con los trabajos realizados en los canales Ibarlucea y Salvat, también ubicados en el departamento Rosario.
Esta coordinación permite abordar el funcionamiento del sistema hídrico en forma integral, en lugar de intervenir sobre cursos de agua de manera aislada. El objetivo es mejorar la conexión entre los distintos canales y facilitar la evacuación de los excedentes ante episodios de precipitaciones abundantes.
Avanzan otras obras en el sur provincial
El programa de mantenimiento de canales troncales en el sur santafesino comprende un total de 14 cursos de agua. Actualmente, las intervenciones se concentran en cinco de ellos, con distintos grados de avance.
Además del Arroyo San Lorenzo, se encuentran en su etapa final las tareas de limpieza de los canales Ibarlucea y Salvat, en el departamento Rosario. Por otra parte, continúan los trabajos en el Arroyo Las Estacas, en el departamento Belgrano, y en el canal Conexión Agataura, en General López.
El mantenimiento de estos sistemas de drenaje cobra especial importancia frente a los escenarios de excesos hídricos previstos para el último trimestre del año. La capacidad de conducción de los canales, junto con el estado de alcantarillas y otras estructuras hidráulicas, resulta determinante para favorecer el escurrimiento y reducir las consecuencias de las lluvias intensas en las zonas rurales y productivas.
Con la finalización de los trabajos en el Arroyo San Lorenzo, se busca recuperar la capacidad de drenaje de un sector estratégico del sur provincial y mejorar las condiciones de respuesta de la cuenca ante posibles eventos de precipitaciones abundantes.