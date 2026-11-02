Este lunes 2 de noviembre comienza con varias cuestiones que conviene tener en cuenta antes de salir de casa. En menos de cinco minutos, conocé cómo estará el tiempo, qué caminos presentan modificaciones, dónde habrá interrupciones del servicio eléctrico y cuándo comienzan los próximos pagos de ANSES.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 2 de noviembre
La ciudad tendrá una jornada mayormente nublada, con una máxima de 28°C. Hay modificaciones en los accesos al Puente Carretero, trabajos sobre la Autopista Santa Fe-Rosario y cortes programados de energía en distintos barrios de Santa Fe y Santo Tomé.
Clima en Santa Fe: lunes nublado y máxima de 28 grados
La ciudad de Santa Fe comenzó este lunes con cielo cubierto y una temperatura de 19,3°C, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizados a las 6.
La humedad alcanzó el 91%, la presión atmosférica se ubicó en 1009 hPa y el viento sopló del sector sur a 26 kilómetros por hora. La visibilidad era de 12 kilómetros.
Para la mañana se espera una temperatura de 22°C, con cielo mayormente nublado y viento del este de entre 7 y 12 km/h. Durante la tarde, el termómetro llegará a los 28°C, mientras que hacia la noche descenderá a unos 24°C.
No se esperan lluvias durante la mañana ni la tarde. Para la noche, la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 0 y el 10%.
El sol salió a las 6.05 y se ocultará a las 19.29, por lo que habrá más de 13 horas de luz natural.
¿Conviene salir con abrigo?
No es necesario llevar abrigo de invierno. La mañana comenzó con una temperatura cercana a los 19°C y durante la tarde llegará a los 28°C. Para las primeras horas puede resultar útil una prenda liviana, especialmente para quienes salen temprano.
Pronóstico extendido: cómo seguirá el tiempo el martes, miércoles y jueves
El pronóstico del SMN anticipa temperaturas similares durante los próximos días, aunque el jueves tendrá una mañana más fresca.
Martes 3: mínima de 17°C y máxima de 26°C.
Miércoles 4: mínima de 16°C y máxima de 27°C.
Jueves 5: mínima de 12°C y máxima de 27°C.
El descenso más marcado se notará durante las primeras horas del jueves, por lo que será conveniente volver a considerar un abrigo para salir temprano.
Tránsito en Santa Fe: qué pasa en el Puente Carretero y las rutas
La circulación en las rutas del territorio provincial se presenta fluida y con buenas condiciones de visibilidad, de acuerdo con el informe de tránsito de este lunes. Sin embargo, hay obras, desvíos y sectores donde se recomienda circular con precaución.
Puente Carretero: cambios para ingresar desde Santo Tomé
Las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe modificaron la circulación en los accesos.
En Santo Tomé, los vehículos que habitualmente utilizan el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deberán circular por las calles Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina está operativo un desvío para quienes se dirigen hacia Santa Fe, a través de la nueva traza norte.
Además, la mano que habitualmente conduce hacia Santo Tomé funciona con doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
¿Qué tener en cuenta? Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé, salí con tiempo adicional, respetá la señalización y seguí las indicaciones del personal policial. También se puede considerar la Autopista Rosario-Santa Fe como alternativa.
Autopista Santa Fe-Rosario: acceso cerrado desde la RP 91
El informe de tránsito registra trabajos sobre uno de los carriles entre los kilómetros 31 y 34.
Además, permanece cerrado el ingreso ubicado en el kilómetro 30, correspondiente al acceso desde la RP 91 hacia Santa Fe.
Quienes tengan previsto utilizar ese sector deberán prestar atención a la señalización y considerar posibles modificaciones en su recorrido.
RN A012: corte total por obras
La circulación permanece interrumpida para todo tipo de vehículos en la RN A012, entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Los desvíos se realizan en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar las indicaciones y prever demoras.
Ruta Provincial 1: precaución por la crecida del Paraná
En el norte provincial, la crecida del río Paraná genera complicaciones en distintos sectores cercanos a la Ruta Provincial 1.
Hay personas que realizan tareas de traslado de ganado debido al avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Para quienes circulen por esta ruta, las recomendaciones son:
Reducir la velocidad.
Mantener una conducción preventiva.
Prestar atención a la presencia de animales y personas.
Evitar sobrepasos riesgosos y maniobras bruscas.
Respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
En cuanto a Circunvalación, RN 11 y RN 168, el material disponible no informa novedades específicas de circulación.
Cortes de luz: qué barrios de Santa Fe y Santo Tomé estarán afectados
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) comunicó interrupciones programadas para este lunes 2 de noviembre por tareas de mantenimiento, reemplazo de infraestructura y despeje de electroductos.
Los trabajos afectarán distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
En la ciudad de Santa Fe:
De 8.30 a 12.30: zona delimitada por A. Godoy, Dorrego, Pavón y pasaje Roca.
De 8.30 a 12.30: sobre la Ruta Nacional 168, desde Bajada Distefano hasta el ingreso al Túnel Subfluvial.
De 12 a 15: sector comprendido por avenida Peñaloza, avenida Blas Parera, Castelli y Lavaisse.
En Santo Tomé:
De 8 a 10: zona de Balcarce, La Rioja, 3 de Febrero y J. J. Paso.
De 10 a 12: sector de Azcuénaga, Buenos Aires, Solís y Colón.
Si vivís o trabajás en alguna de estas zonas, conviene organizar con anticipación las actividades que requieren electricidad y cargar los dispositivos antes del horario previsto.
Los trabajos pueden estar sujetos a modificaciones. Para consultar eventuales actualizaciones, se recomienda revisar los canales oficiales de la EPE.
Antes de salir de casa: el resumen del lunes en Santa Fe
Para organizar la jornada, estas son las cuestiones principales que conviene revisar:
Clima: cielo mayormente nublado y máxima de 28°C. No se esperan lluvias significativas.
Abrigo: una prenda liviana puede ser útil durante las primeras horas.
Puente Carretero: hay desvíos y cambios de circulación entre Santa Fe y Santo Tomé.
Autopista Santa Fe-Rosario: trabajos entre los kilómetros 31 y 34 y acceso cerrado desde RP 91 hacia Santa Fe en el kilómetro 30.
RN A012: corte total entre RP 25 y la vieja RN 9.
RP 1: circular con precaución por la posible presencia de animales y personas sobre la calzada.
Luz: hay cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.