En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 2 de noviembre

La ciudad tendrá una jornada mayormente nublada, con una máxima de 28°C. Hay modificaciones en los accesos al Puente Carretero, trabajos sobre la Autopista Santa Fe-Rosario y cortes programados de energía en distintos barrios de Santa Fe y Santo Tomé.