Red sanitaria

Departamento San Martín: proyectan un nuevo Centro de Salud en San Jorge y mejoras en otros efectores

La agenda sanitaria incluyó recorridas por Sastre, San Jorge, Landeta y Cañada Rosquín. En San Jorge se proyecta un nuevo edificio para el Centro de Salud N° 10, mientras que en Landeta se presentaron obras de refacción realizadas en el Samco.