La infraestructura sanitaria del departamento San Martín tendrá nuevas intervenciones con proyectos de construcción, refacciones y renovación de instalaciones en distintos efectores. Una de las principales iniciativas se desarrollará en San Jorge, donde se anunció la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Salud N° 10.
Departamento San Martín: proyectan un nuevo Centro de Salud en San Jorge y mejoras en otros efectores
La agenda sanitaria incluyó recorridas por Sastre, San Jorge, Landeta y Cañada Rosquín. En San Jorge se proyecta un nuevo edificio para el Centro de Salud N° 10, mientras que en Landeta se presentaron obras de refacción realizadas en el Samco.
El proyecto se realizará con fondos provinciales en un terreno municipal ubicado en la intersección de Lamadrid y Tucumán. La nueva infraestructura permitirá modernizar las instalaciones y mejorar las condiciones de atención para los vecinos del sector.
El anuncio se realizó durante una recorrida de la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, por distintas localidades del departamento, acompañada por el senador Esteban Motta y autoridades locales.
El intendente de San Jorge, Juan Pablo Pellegrino, explicó que el traslado del servicio se organizará de manera que la atención sanitaria pueda continuar en el edificio actual mientras se desarrolla el proceso de puesta en funcionamiento de la nueva sede.
Por su parte, la directora del Hospital de San Jorge, Gabriela Alasino, destacó la importancia de sostener la presencia de los centros de salud en los barrios y fortalecer las estrategias de prevención y promoción de la salud. También remarcó la articulación entre el hospital y los efectores de atención primaria.
Landeta: obras de refacción en el Samco por su 60° aniversario
En Landeta, la recorrida coincidió con la celebración del 60° aniversario del Samco, oportunidad en la que se presentaron las mejoras edilicias realizadas a través del programa FonRES.
Los trabajos comprendieron la impermeabilización de aproximadamente 160 metros cuadrados de cubierta, la reparación de muros afectados por filtraciones y humedad, y la renovación del baño destinado al personal.
Además, se ejecutaron desagües pluviales, tareas de pintura y terminaciones interiores, y se construyó un cerramiento en el sector de la cochera.
La presidenta comunal, Oriana Granero, destacó la importancia de las intervenciones y la participación de vecinos en las tareas, que también generaron empleo en la localidad.
El director del Samco, Guillermo Franco, señaló que las obras permitieron resolver problemas edilicios que afectaban el funcionamiento cotidiano del establecimiento. Entre las principales dificultades se encontraban las filtraciones en la cubierta y el ingreso de agua al sector de enfermería durante los días de lluvia.
Sastre y Cañada Rosquín: renovación de autoridades y equipamiento
La agenda sanitaria también incluyó visitas a los efectores de Sastre y Cañada Rosquín, donde se concretaron cambios en sus equipos directivos y se repasaron mejoras realizadas en los establecimientos.
En Sastre, la ministra recorrió el Samco y acompañó a la nueva directora, Gisela Ceci. Durante el encuentro se destacó la renovación de los chasis del equipo de mamografía, una intervención que permitió mantener el funcionamiento del servicio y sostener las actividades de detección y prevención desarrolladas durante Octubre Rosa.
La responsable del efector también señaló que se avanzó en otras necesidades vinculadas con el funcionamiento del establecimiento, a partir del acompañamiento de las autoridades sanitarias.
En Cañada Rosquín, en tanto, se puso en funciones a Leonardo Dallari como nuevo director del Samco, en reemplazo de Ángel Grande, quien participó del encuentro y acompañó el inicio de la nueva gestión.
Durante la visita también se recorrieron los sectores que fueron renovados en 2025 mediante el programa FonRES. La presidenta comunal, María Eugenia Racciatti, destacó las mejoras edilicias y su impacto en las condiciones de atención de un establecimiento ubicado en las proximidades de la Ruta Nacional 34.
El nuevo director, por su parte, planteó como objetivo continuar trabajando junto al personal para consolidar un efector accesible y orientado a las necesidades de la comunidad.