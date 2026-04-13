El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, se reunió con el intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, su gabinete y el senador departamental Leonardo Diana para evaluar el avance de obras en la ciudad y proyectar nuevas intervenciones prioritarias.
Coronda proyecta obras clave en desagües y avanza con su nuevo gimnasio
Autoridades provinciales y locales evaluaron obras en Coronda y proyectan la intervención del canal Macro, clave para el drenaje urbano, mientras avanza el nuevo gimnasio con más del 60 % de ejecución.
Entre los proyectos más relevantes se encuentra la intervención del canal Macro, el principal desagüe de la localidad, que además cumple una función estratégica como defensa hídrica en el sector oeste.
“Se trata de una obra de alta prioridad que el Gobierno provincial va a financiar para ejecutar en conjunto con la Municipalidad”, señaló Enrico. En ese marco, adelantó que funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos realizarán en los próximos días una visita técnica para relevar el área y definir las tareas necesarias.
Proyecto
La obra prevé el acondicionamiento de aproximadamente 10 kilómetros del canal, con el objetivo de restituir su diseño original y optimizar su funcionamiento.
“El canal no solo permite el escurrimiento del agua, sino que también actúa como barrera para evitar el ingreso desde el oeste. La idea es rectificarlo y garantizar su operatividad, además de avanzar en el saneamiento de los drenajes urbanos”, explicó el ministro.
El sistema conecta con los arroyos Colastiné y Matadero, lo que resulta clave para el desagüe integral de la ciudad.
Más de la mitad del gimnasio ya ejecutada
En paralelo, las autoridades recorrieron la obra del nuevo gimnasio del Centro de Educación Física N.º 22, que ya presenta un avance superior al 60 %. La inspección se realizó junto al secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, y representantes de la empresa contratista.
“Podemos confirmar que la obra avanza conforme a los plazos previstos. Ya se ejecutaron la cubierta, las mamposterías interiores y se inició la colocación de pisos”, detalló Enrico. Asimismo, indicó que se analiza, junto con el municipio y la empresa, la pavimentación de dos calles linderas al predio para mejorar el acceso.
Por su parte, Pascualón precisó que los trabajos incluyen el cierre de la nave central mediante paneles compuestos por acero galvanizado, con aislación térmica y acústica.
“En las próximas etapas se avanzará con los pisos y los cerramientos perimetrales con chapas traslúcidas, que permitirán el ingreso de luz natural al espacio principal”, concluyó.