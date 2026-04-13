La provincia de Santa Fe puso en marcha la reactivación de 16 viviendas en la localidad de Lanteri, en el departamento General Obligado, en el marco de un plan de recuperación de obras habitacionales que habían quedado inconclusas.
Reactivan la construcción de 16 viviendas en Lanteri
Desde el área de Hábitat destacaron que, con estas unidades, ya son más de 200 las viviendas reactivadas en distintos puntos de la provincia, en el marco de un plan que busca dar continuidad a proyectos habitacionales que habían quedado inconclusos.
El inicio de los trabajos fue formalizado mediante la firma del acta correspondiente, en un acto del que participaron autoridades provinciales y locales, entre ellas el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli; el presidente comunal Williams Sandrigo; el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina; y el director de la Delegación Regional Reconquista, Oscar Duarte.
Una obra clave para la localidad
El proyecto contempla la finalización de 16 unidades habitacionales que forman parte de un plan más amplio en el territorio provincial. Según se informó desde la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, se trata de una iniciativa que había quedado paralizada en 2023 y que ahora se retoma con financiamiento provincial.
Las viviendas estarán ubicadas sobre calle General Obligado, entre San Martín y Estanislao López, y corresponden a un prototipo compacto que incluye dos dormitorios, baño, cocina y las instalaciones básicas de servicios como electricidad, agua y gas.
La reactivación de esta obra implica una inversión que supera los 1.000 millones de pesos. Los trabajos estarán a cargo de la empresa IKA, que había sido adjudicataria original del proyecto y que ahora retoma la ejecución.
Desde el área de Hábitat destacaron que, con estas unidades, ya son más de 200 las viviendas reactivadas en distintos puntos de la provincia, en el marco de un plan que busca dar continuidad a proyectos habitacionales que habían quedado inconclusos.
Impacto en la comunidad
A nivel local, la finalización de estas viviendas representa un avance significativo en materia habitacional. El presidente comunal, Williams Sandrigo, subrayó la importancia de la obra para Lanteri, destacando que se trata de una oportunidad concreta para familias de la localidad.
Además, remarcó que este tipo de iniciativas no solo implican infraestructura, sino que también contribuyen al arraigo y al desarrollo de la comunidad, al brindar soluciones habitacionales dentro del propio territorio.
Con el reinicio de los trabajos, se espera que en los próximos meses las viviendas puedan ser concluidas, dando respuesta a la demanda existente y consolidando el avance de este tipo de proyectos en la región.