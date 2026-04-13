La localidad de Matilde atraviesa semanas clave en materia de gestión, con avances concretos en el acceso a la vivienda y nuevas obras orientadas a preservar su patrimonio comunitario. Así lo destacó el presidente comunal Lucas Saldaño, tras una jornada informativa con funcionarios provinciales y en el marco de nuevas gestiones ante el gobierno santafesino.
Recta final para la adjudicación de viviendas en Matilde
Con alta participación de vecinos, la localidad del departamento Las Colonias, avanza hacia el sorteo de cinco viviendas mientras proyecta nuevas unidades y la puesta en valor del campanario, símbolo clave de la comunidad.
El sueño de la casa propia dio un paso decisivo con la realización de una reunión informativa que contó con una destacada concurrencia de vecinos. La actividad se llevó adelante junto a equipos técnicos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, quienes brindaron detalles sobre el funcionamiento del Registro Digital de Acceso a la Vivienda.
“El encuentro fue muy productivo, con mucho ida y vuelta. La gente pudo despejar dudas para llegar al sorteo con todos los papeles al día”, señaló Saldaño a El Litoral, remarcando la importancia de garantizar transparencia y claridad en todo el proceso.
"Actualmente, son alrededor de 40 las familias inscriptas para acceder a una de las cinco viviendas que se encuentran en ejecución en el ejido urbano, un número que refleja con claridad la demanda habitacional existente en la localidad", agregó.
Plazos definidos y expectativa por el sorteo
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de abril, fecha en la que el sistema será cerrado de manera definitiva. Luego, se avanzará en la validación de datos para dar paso al sorteo, previsto tentativamente para fines de mayo.
En este sentido, el presidente comunal deslizó la posibilidad de que el acto se realice en la propia localidad, una alternativa que genera expectativa entre los vecinos. “Sería muy importante poder hacerlo acá, en Matilde”, sostuvo.
Además, desde la Comuna se mantiene el acompañamiento a los aspirantes, brindando asistencia para completar la inscripción digital y evitando que las dificultades tecnológicas sean un impedimento para acceder al programa.
Continuidad de las gestiones y nuevos proyectos
Saldaño destacó que este avance marca el tramo final de una gestión iniciada hace más de tres años y medio, que había quedado paralizada y que logró reactivarse. En ese sentido, valoró el respaldo del gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro, que permitió retomar y finalizar las viviendas.
Pero el objetivo no se agota en estas cinco unidades habitacionales. El mandatario local confirmó que ya existen otros cinco lotes disponibles, ubicados frente a las construcciones actuales, que podrían dar lugar a una nueva etapa del programa. “Vamos a hacer todo lo posible para firmar un nuevo convenio y avanzar con más viviendas”, aseguró.
Puesta en valor del campanario, una obra con sentido comunitario
En paralelo a las políticas habitacionales, la Comuna avanza en un proyecto de recuperación patrimonial. Se trata de la puesta en valor del campanario de la capilla Cristo Crucificado, una intervención que surgió a partir del pedido de la comunidad religiosa.
La iniciativa fue gestionada ante la provincia tras una recorrida realizada junto al padre Manuel y miembros de la comisión de la capilla, donde se evaluó el estado de la estructura. “La semana próxima o la siguiente estaríamos comenzando con los trabajos”, adelantó Saldaño.
El campanario, más allá de su valor arquitectónico, representa un símbolo de identidad para la comunidad. “Es el llamado de toda la comunidad”, recordaron desde la parroquia, en referencia a su rol histórico como punto de encuentro y referencia local.
Con proyectos en marcha y nuevas gestiones en carpeta, la administración comunal busca dar continuidad a políticas que impacten directamente en la calidad de vida de los vecinos, reafirmando el compromiso con el desarrollo y el arraigo en la localidad.