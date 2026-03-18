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Matilde rindió homenaje a su Santa Patrona

La comunidad de Matilde celebró con una emotiva procesión y la Santa Misa el día de su patrona Santa Matilde, en una jornada que reunió a vecinos y familias en torno a la fe y las tradiciones.

La procesión y la posterior Santa Misa convocaron a numerosos vecinos y familias que se acercaron para compartir un momento de fe, encuentro y celebración comunitaria.La procesión y la posterior Santa Misa convocaron a numerosos vecinos y familias que se acercaron para compartir un momento de fe, encuentro y celebración comunitaria.
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La localidad santafesina de Matilde vivió el pasado sábado una jornada cargada de espiritualidad y tradición con la celebración en honor a su patrona, Santa Matilde.

La procesión y la posterior Santa Misa convocaron a numerosos vecinos y familias que se acercaron para compartir un momento de fe, encuentro y celebración comunitaria.

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Las actividades comenzaron con la tradicional procesión por las calles del pueblo, donde los fieles acompañaron la imagen de la patrona en un recorrido marcado por la devoción y el respeto.

Posteriormente, se celebró la Santa Misa, un espacio de reflexión y oración que permitió a la comunidad renovar su fe y agradecer por las bendiciones recibidas.

Una tradición que fortalece la identidad del pueblo

La festividad en honor a Santa Matilde forma parte de las tradiciones más significativas de la localidad y representa un momento especial dentro del calendario religioso y cultural de la comunidad.

La procesión y la posterior Santa Misa convocaron a numerosos vecinos y familias que se acercaron para compartir un momento de fe, encuentro y celebración comunitaria.La procesión y la posterior Santa Misa convocaron a numerosos vecinos y familias que se acercaron para compartir un momento de fe, encuentro y celebración comunitaria.

Cada año, esta celebración reúne a vecinos de distintas generaciones, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el espíritu solidario que caracteriza a la vida del pueblo.

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Durante la jornada se vivió un clima de profunda devoción, pero también de alegría y encuentro, donde la comunidad pudo compartir un momento de unidad en torno a sus raíces y valores.

Agradecimiento a la comunidad

Desde la Comuna de Matilde destacaron la importante participación de los vecinos y agradecieron a todas las personas que formaron parte de la celebración, acompañando una jornada tan significativa para la localidad.

La procesión y la posterior Santa Misa convocaron a numerosos vecinos y familias que se acercaron para compartir un momento de fe, encuentro y celebración comunitaria.La procesión y la posterior Santa Misa convocaron a numerosos vecinos y familias que se acercaron para compartir un momento de fe, encuentro y celebración comunitaria.

Asimismo, remarcaron que este tipo de encuentros no solo mantienen vivas las tradiciones religiosas, sino que también fortalecen los lazos comunitarios y reafirman la identidad cultural de Matilde.

De esta manera, el pueblo volvió a rendir homenaje a su patrona en una celebración que combinó fe, historia y comunidad, consolidando una tradición que se transmite de generación en generación.

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