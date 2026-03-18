Matilde rindió homenaje a su Santa Patrona

La localidad santafesina de Matilde vivió el pasado sábado una jornada cargada de espiritualidad y tradición con la celebración en honor a su patrona, Santa Matilde.
La comunidad de Matilde celebró con una emotiva procesión y la Santa Misa el día de su patrona Santa Matilde, en una jornada que reunió a vecinos y familias en torno a la fe y las tradiciones.
La localidad santafesina de Matilde vivió el pasado sábado una jornada cargada de espiritualidad y tradición con la celebración en honor a su patrona, Santa Matilde.
La procesión y la posterior Santa Misa convocaron a numerosos vecinos y familias que se acercaron para compartir un momento de fe, encuentro y celebración comunitaria.
Las actividades comenzaron con la tradicional procesión por las calles del pueblo, donde los fieles acompañaron la imagen de la patrona en un recorrido marcado por la devoción y el respeto.
Posteriormente, se celebró la Santa Misa, un espacio de reflexión y oración que permitió a la comunidad renovar su fe y agradecer por las bendiciones recibidas.
La festividad en honor a Santa Matilde forma parte de las tradiciones más significativas de la localidad y representa un momento especial dentro del calendario religioso y cultural de la comunidad.
Cada año, esta celebración reúne a vecinos de distintas generaciones, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el espíritu solidario que caracteriza a la vida del pueblo.
Durante la jornada se vivió un clima de profunda devoción, pero también de alegría y encuentro, donde la comunidad pudo compartir un momento de unidad en torno a sus raíces y valores.
Desde la Comuna de Matilde destacaron la importante participación de los vecinos y agradecieron a todas las personas que formaron parte de la celebración, acompañando una jornada tan significativa para la localidad.
Asimismo, remarcaron que este tipo de encuentros no solo mantienen vivas las tradiciones religiosas, sino que también fortalecen los lazos comunitarios y reafirman la identidad cultural de Matilde.
De esta manera, el pueblo volvió a rendir homenaje a su patrona en una celebración que combinó fe, historia y comunidad, consolidando una tradición que se transmite de generación en generación.