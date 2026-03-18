Artesanos y emprendedores

Décima edición con identidad local: la feria que impulsa el talento en San Jerónimo del Sauce

La localidad de San Jerónimo del Sauce será escenario el próximo 12 de abril de la décima edición de la Feria de Artesanos y Emprendedores, un evento que reúne producción local, creatividad y propuestas para toda la familia.