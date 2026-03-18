Décima edición con identidad local: la feria que impulsa el talento en San Jerónimo del Sauce

Consolidada como una de las propuestas más representativas de la región, la Feria de Artesanos y Emprendedores de San Jerónimo del Sauce celebrará su décima edición el domingo 12 de abril desde las 10 de la mañana.
La localidad de San Jerónimo del Sauce será escenario el próximo 12 de abril de la décima edición de la Feria de Artesanos y Emprendedores, un evento que reúne producción local, creatividad y propuestas para toda la familia.
Consolidada como una de las propuestas más representativas de la región, la Feria de Artesanos y Emprendedores de San Jerónimo del Sauce celebrará su décima edición el domingo 12 de abril desde las 10 de la mañana.
El evento se desarrollará al aire libre, ofreciendo un espacio pensado para el encuentro comunitario, donde vecinos y visitantes podrán recorrer stands con productos artesanales, diseño independiente y creaciones originales elaboradas por emprendedores locales.
La feria se ha transformado, a lo largo de los años, en una plataforma clave para visibilizar el trabajo de artesanos y emprendedores de la zona. En cada edición, se destaca la diversidad de propuestas, que incluyen desde objetos decorativos y textiles hasta productos innovadores con identidad regional.
Este tipo de iniciativas no solo promueven el desarrollo económico local, sino que también fortalecen el entramado social, generando oportunidades para quienes apuestan al trabajo independiente y creativo.
Más allá de la oferta comercial, la feria se presenta como un paseo ideal para disfrutar en familia. El entorno al aire libre y el ambiente distendido invitan a compartir una jornada diferente, con propuestas pensadas para todas las edades.
La combinación de creatividad, cultura y recreación convierte al evento en una experiencia integral, donde el público puede encontrar desde regalos únicos hasta espacios de esparcimiento.
De cara a esta nueva edición, la organización mantiene abierta la convocatoria para artesanos y emprendedores que deseen formar parte de la feria. Los interesados pueden realizar consultas e inscribirse telefónicamente, de lunes a viernes en horario administrativo.
Desde la organización destacaron la importancia de seguir ampliando la participación, consolidando un espacio que ya es parte de la identidad de San Jerónimo del Sauce y que cada año suma nuevos protagonistas.
Con una década de trayectoria, la feria se reafirma como un punto de encuentro donde el talento, la producción local y la comunidad se combinan para dar vida a una jornada que promete color, creatividad y espíritu emprendedor.