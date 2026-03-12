Departamento Las Colonias

Identidad ferroviaria: Matilde pone en valor el predio de la estación con un monolito conmemorativo

El Ejecutivo local inició los trabajos para emplazar un monolito en el emblemático predio de la estación. La obra no solo busca embellecer el espacio público, sino rendir un tributo permanente al ferrocarril como motor fundacional del desarrollo económico, social y cultural de la localidad y la región.