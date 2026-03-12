Identidad ferroviaria: Matilde pone en valor el predio de la estación con un monolito conmemorativo
El Ejecutivo local inició los trabajos para emplazar un monolito en el emblemático predio de la estación. La obra no solo busca embellecer el espacio público, sino rendir un tributo permanente al ferrocarril como motor fundacional del desarrollo económico, social y cultural de la localidad y la región.
Matilde rescata su historia: construyen un monumento en homenaje al ferrocarril
Con el firme objetivo de preservar la memoria colectiva y revalorizar sus raíces fundacionales, la administración comunal de Matilde dio inicio a la construcción de un monolito que rendirá homenaje al ferrocarril, protagonista central en la formación y el crecimiento de la localidad.
El monumento estará estratégicamente emplazado en el predio de la estación ferroviaria, un espacio que late en el sentimiento de los vecinos y que representa el punto de partida de la vida institucional del pueblo.
Según destacaron desde la Comuna, la iniciativa busca reconocer el rol histórico del tren no solo como medio de transporte, sino como el gran integrador social y cultural de las colonias santafesinas.
Poner en valor el pasado
Durante décadas, el paso del tren marcó el pulso de la economía regional y fue el punto de encuentro obligado para las familias matildenses.
"Queremos que las nuevas generaciones comprendan que este pueblo creció al ritmo de las vías", señalaron autoridades locales.
El espacio conmemorativo pretende ser un reconocimiento a los trabajadores ferroviarios y a todos aquellos que forjaron el desarrollo de la zona.
Avances de la obra
En los últimos días, las cuadrillas comunales comenzaron con las primeras tareas de campo. Estas labores iniciales incluyen el movimiento de suelo, la nivelación del terreno y la preparación de los cimientos que sostendrán la estructura del monolito.
Una vez consolidada la base, se avanzará con la instalación del monumento propiamente dicho y el acondicionamiento integral del entorno.
Esta acción se suma a un plan de embellecimiento de espacios públicos que busca recuperar lugares emblemáticos, transformándolos en puntos de referencia tanto para los residentes como para los visitantes que recorren el circuito de las colonias.
Cuando la obra quede inaugurada, el predio de la estación no solo será un lugar de paseo, sino un recordatorio permanente de la identidad de Matilde, uniendo el legado del pasado con la proyección del futuro.