Atlético de Rafaela afrontará este lunes desde las 20 un compromiso exigente ante Tristán Suárez, como visitante, por una nueva fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Iván Juárez necesita sumar para mantenerse en puestos de clasificación, en un duelo que lo medirá ante uno de los protagonistas del torneo.
Atlético de Rafaela busca ratificar su levantada frente a Tristán Suárez
Tras el último triunfo, la "Crema" visita al "Lechero" con el objetivo de encadenar victorias y escalar posiciones en la tabla. Todo lo que tenés que saber antes del pitazo inicial.
El encuentro, que será arbitrado por Pablo Giménez, aparece como una prueba determinante para ambos.
El presente
La Crema rafaelina llega golpeada tras la caída 2-1 frente a Güemes en condición de local, resultado que cortó su envión y lo dejó en el octavo puesto con 11 unidades. Del otro lado estará un rival que atraviesa un presente sólido: Tristán Suárez suma 15 puntos, se ubica como escolta de Gimnasia de Jujuy y mantiene una racha positiva en el campeonato, más allá de su reciente eliminación en Copa Argentina.
El DT cremosos, Juárez analiza modificaciones obligadas y tácticas. Se destaca el regreso de Fernando Ponce a la defensa tras cumplir su suspensión, mientras que Gabriel Fernández saldría del equipo.
Sin embargo, no todas son buenas noticias: Nahuel Cainelli continúa fuera por un traumatismo en la tibia y Mauro Quiroga sigue en recuperación de un desgarro. Además, Matías Pardo evoluciona de un esguince de rodilla y tampoco estará disponible.
En ofensiva, la presencia de Ciro Leineker genera expectativa pese a algunas molestias, aunque podría ser reemplazado por Martiniano Moreno. También se evalúan variantes en el mediocampo, con posibles ingresos de Agustín Solveyra y Marcos Fernández.
Un rival firme y con ambición de punta
El equipo conducido por José María Martínez ha construido su campaña desde la regularidad. Con tres triunfos consecutivos en el torneo, buscará un nuevo éxito que lo deposite en lo más alto de la tabla. En lo táctico, alterna esquemas entre 4-3-1-2 y 4-4-2, con un funcionamiento equilibrado y capacidad para golpear en los momentos justos.
Para este encuentro, el DT introduciría variantes en defensa y mediocampo, apostando a sostener la intensidad y aprovechar la localía en el estadio 20 de Octubre.
Atlético necesita recuperar terreno y demostrar que puede competir ante los equipos de arriba, mientras que Tristán Suárez intentará ratificar su gran momento y seguir en la pelea por el liderazgo.
Probables formaciones y datos del juego
Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Alejandro Molina, Matías Olguín, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Maximiliano Luayza, Nicolás Del Priore; Kevin Colli; Ángel Almada y Augusto Berrondo.DT: JM.Martínez.
Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce, Enzo Wuattier; Leonardo Flores, Facundo Soloa, Juan Capurro, Marcos Fernández; Lucas Albertengo y Martiniano Moreno.DT:I.Juárez.
Estadio: 20 de Octubre.
Árbitro: Pablo Giménez.Asistentes: Diego Romero y Nicolás Gruccio.Cuarto árbitro: Nicolás Kresta.
Hora: 20.00
Transmiten: LPF PLAY- RADIO RAFAELA
Los resultados de la Zona B
San Miguel 2-1 Morón, San Telmo 2-0 Godoy Cruz, Almagro 0-1 Patronato, Acassusso 0-1 Los Andes, Ferro 0-1 Estudiantes (BA), Defensores de Belgrano 0-0 Bolivar, Chacarita 2-0 Gimnasia y Tiro, Temperley 3-3 Quilmes, Deportivo Madryn 2-1 Almirante Brown, Agropecuario 1-2 Gimnasia de Jujuy, Chaco For Ever 2-0 All Boys, Central Norte 1-1 Mitre (SdE), Güemes 0-2 San Martín (T), Deportivo Maipú 3– 1 Colegiales, Colón 1–0 Racing (C).
Hoy: 19.00 Chicago vs Midland; 21.30 San Martín – Atlanta.