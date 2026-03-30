Atlético de Rafaela se juega la punta ante Defensores de Belgrano

Atlético de Rafaela afrontará este lunes, desde las 16, un compromiso determinante cuando visite a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, por la fecha 7 de la Primera Nacional, en una jornada especial de cruces interzonales.
La Crema visita a Defensores de Belgrano con la chance de quedar como líder en la Primera Nacional, en un partido exigente entre protagonistas de ambas zonas.
Atlético de Rafaela afrontará este lunes, desde las 16, un compromiso determinante cuando visite a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, por la fecha 7 de la Primera Nacional, en una jornada especial de cruces interzonales.
El conjunto rafaelino, que integra la Zona B, suma 10 puntos y tiene la gran oportunidad de quedar como único líder si logra una victoria. Enfrente estará un rival directo: Defensores, de la Zona A, acumula 9 unidades y también puede alcanzar la cima, lo que anticipa un duelo parejo entre equipos protagonistas.
El presente de la Crema combina sensaciones mixtas. Por un lado, llega golpeado tras la eliminación en la Copa Argentina, luego de caer ante Belgrano de Córdoba. Sin embargo, en el torneo de ascenso logró recuperarse con una victoria clave frente a Chacarita Juniors.
Para este compromiso, Atlético tendrá ausencias importantes. Matías Pardo quedó descartado por un esguince de rodilla, mientras que Lucas Albertengo continúa en duda por una molestia muscular.
El DT apostaría por retomar la base del equipo titular que venía jugando en la Primera Nacional, tras haber rotado en el último compromiso copero. Ciro Leineker aparece como una de las alternativas para reemplazar a Pardo en ofensiva, aunque no se descartan variantes tácticas.
Defensores de Belgrano, conducido por Fabián Nardozza, llega tras igualar sin goles ante Mitre de Santiago del Estero. Con un equipo sólido y ordenado, el “Dragón” también apunta a consolidarse en la parte alta, ya que si hoy gana, será líder de la Zona A con 12 puntos.
El encuentro será dirigido por Franco Acita, quien ya arbitró a Atlético en tres ocasiones, con saldo dispar. Estará acompañado por Gerardo Lencina e Iván Aliende como asistentes, mientras que Marcos Recalde será el cuarto árbitro.
Probables formaciones