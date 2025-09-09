María Teresa: una tarde “de unión y encuentro”, en medio de la recuperación del pueblo

María Teresa, la localidad que sufrió el mayor impacto por la acumulación de agua durante la Tormenta de Santa Rosa, está experimentando un notable regreso a la normalidad.
Al cumplirse una semana del devastador temporal, los vecinos se reunieron en el centro de la localidad para compartir un momento recreativo para simbolizar el resurgir de los mariaterenses.
A una semana de las intensas lluvias, la comuna local y vecinos organizaron una tarde de juegos frente al edificio comunal, momento que significó un reencuentro para todo el pueblo donde, principalmente, los más pequeños disfrutaron de un sábado especial.
"Juntos salimos adelante" fue el lema de un evento donde familias y amigos se organizaron con gran generosidad para reencontrarse y pasar una tarde diferente, ofreciendo "un mimo al corazón en estos días tan difíciles".
Hubo merienda con tortas fritas, budines, galletitas y chocolatada, además de juegos de mesa, cuentos, un espacio de arte para expresarse y maquillaje artístico. Esta iniciativa fue una muestra enorme de la fortaleza comunitaria, demostrando que cuando se unen, siempre salen adelante.
Este evento tuvo lugar exactamente una semana después de la feroz tormenta que dejó a María Teresa y otras localidades del sur-sur santafesino bajo agua tras un desborde inesperado.
Vale mencionar que el viernes, el presidente comunal, Gonzalo Goyechea, había señalado a El Litoral que el agua había retrocedido de tal manera que "si entras hoy a la localidad, no parece que acá estuvimos inundados", destacando que incluso los caminos urbanos de piedra consolidada requirieron la pasada del regador.
El panorama de la localidad muestra una clara mejoría, pasando de un escenario de crisis a uno de recuperación, donde la solidaridad sigue siendo fundamental en esta etapa, donde lo más necesario son muebles y electrodomésticos para volver a la normalidad.
En el aspecto económico, se han movilizado diversos recursos. El alias oficial para donaciones (comuna.mt) había acumulado (hasta el jueves pasado) unos 30 millones de pesos.
También desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de María Teresa iniciaron una colecta para recomponer los gastos absorbidos durante la emergencia.
Al respecto, a través de un comunicado, desde el cuartel, informaron que para coloborar quienes deseen asociarse o renovar la cuota societaria, pueden hacerlo fácilmente a través de la Cooperativa Eléctrica o por Mercado Pago, comunicándose al 3462-569257 (número administrativo del cuartel). O pueden hacerlo a través del alias: bomberos.sociomt
“Este gesto nos ayuda a seguir trabajando y, sobre todo, nos permite que los bomberos de cuerpo activo puedan concentrarse en lo más importante: estar al servicio de todos ustedes”, destacan desde la institución que estuvo desde el primer momento al frente de la ayuda a vecinos, recibiendo el apoyo de más de 70 bomberos por día de distintos puntos de la región y de la provincia.
