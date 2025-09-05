Las inéditas lluvias de agosto dejan un escenario en la región con grandes oportunidades, pero también bajo enormes riesgos

En Monte Maíz los técnicos las calificaron así, con registros de lluvias en agosto que no se daban en 90 años en la localidad. Al principio, ese término parecía algo excesivo, ya que expresa un evento inesperado, muy raro y de altísimo impacto. Pero realmente lo fue: la región recibió como promedio mensual de las 36 estaciones de la red GEA/BCR 193 mm cuando la media histórica es de 30 mm.
Este agosto fue el más lluvioso de los últimos 30 años, superando con margen al mismo mes del 2015. Lo superó por montos y cobertura. El valor más destacado de agosto supera largamente los 300 mm: María Teresa con un acumulado de 344 mm, Chovet le sigue con 290 mm, Godeken con 288 mm y Pergamino con 286 mm.
¿Porqué estas recientes lluvias generan un escenario de vulnerabilidad y riesgo en la región?
El fin de agosto deja suelos saturados en el 83% de la región. Hay que tener en cuenta que la región núcleo tiene un patrón climático en el que el invierno es la estación más seca del año. De oeste a este, las medias históricas son de 10 a 50 mm en junio, de 5 a 25 mm en julio y de 10 a 40 mm en agosto. Normalmente, los cultivos dependen del agua que deja el otoño y de las lluvias de primavera para “llenar el tanque”, o sea, los perfiles de los suelos. Esto permite afrontar el verano, dónde se da la mayor demanda de agua de los cultivos, en especial en los períodos críticos que definen los rindes del maíz y la soja.
El fin de agosto deja suelos saturados en el 83% de la región.
Pero ahora, con suelos saturados en el primer metro y en profundidad, comienzan los meses más lluviosos del año. Téngase en cuenta que, de oeste a este, hay un promedio de 30 a 75 mm en septiembre y, luego, en octubre, noviembre y diciembre las medias superan los 100 mm. A eso hay que sumar el contexto de un Pacífico en Neutralidad, pero con un Atlántico caliente que podría aportar todavía más humedad. Por eso hay incertidumbre y riesgos respecto a no poder cumplir con la siembra temprana de maíz en septiembre, a no poder ingresar en lotes de trigo para controlar enfermedades por vía terrestre, a que se siga perdiendo nitrógeno por el efecto lavado, a que se sume más área de trigo perdida por anegamientos y a que las labores de recolección de la fina se complejicen. De pasar a contar cada milimetro de lluvia, ahora se pasa a contar los días sin lluvias para poder cumplir con las labores.
¿Cuáles son las áreas más y menos vulnerables?
Las áreas menos vulnerables se recuestan sobre zona oeste, con menores lluvias anuales y una gran capacidad de drenaje, como se ha observado en los útlimos días. “No queda casi agua, solo en las zonas bajas hay encharcamientos y signos de arrastre de rastrojo, pero el agua prácticamente desapareció, incluso en localidades que recibieron los mayores acumulados como Cruz Alta”, aseveran en Corral de Bustos. Hacia el este, en cambio, hay zonas que venían saturadas y estos nuevos milímetros aumentaron las superficies anegadas y el área sembrada con trigo que se perdería. “Hay muchos lotes nuevos anegados y comprometidos. Los perfiles ya estaban recargados: dependemos de la evaporación”, aseveran en Carlos Pellegrini.
La zona de mayor gravedad se ubica de Junín hacia el sur. “Esperábamos 20 mm, que no hubieran cambiado demasiado el panorama, pero con 80 o 90 mm la situación se ha vuelto muy compleja”, dicen los técnicos. “La situación es crítica. Había sectores que recién terminaban de drenar las lluvias anteriores, y con estos nuevos milímetros se volvió a llenar todo de agua. Ya no queda lugar para que escurra o infiltre”, advierten los técnicos. En trigo se suman nuevas áreas de anegamientos, que es posible que se pierdan. Respecto al maíz, “no se descarta que parte de la superficie deba reprogramarse hacia maíz tardío o incluso pasar a soja”. De Junín a Chacabuco hacia el sur, entre la ruta 7 y la ruta 5, el agua no escurre y se observa una situación muy difícil.
¿Qué vale la pena rescatar?
A medida que drena el agua, los técnicos comentan que en gran parte de los lotes se mantiene la posibilidad de un alto techo productivo. En el sudeste de Córdoba, los trigos tienen una gran producción de macollos, con altas expectativas de supervivencia y rindes muy elevados. En el centro-sur de Santa Fe, como en María Susana, los técnicos destacan que los rindes pueden alcanzar 60 qq/ha, si no se registran heladas tardías.
A nivel regional, 25% del área con trigo se encuentra en excelentes condiciones; 55% en buenas condiciones y 17% bajo condiciones buenas. Un 3% del área se considera en condiciones regulares a malas por mantenerse bajo agua en sectores bajos. Esos últimos cuadros se consideran perdidos por asfixia radicular.
Otras secuelas del agua: enfermedades en puerta y pérdida de nutrientes
La presión de enfermedades en trigo aumenta ante la alta humedad ambiental y es necesaria la aplicación de fungicidas en el corto plazo. La falta de piso es un gran problema, ya que las demoras podrían agravar la situación. A esto se suma la fuerte pérdida de nitrógeno por lixiviación y desnitrificación lo que podría limitar el rinde del cereal.
“El lavado de nitratos en trigo fue importante, pero los números no cierran para refertilizar”, señalan. Aparte, ya casi se está fuera de fechas para que la fertilización suba rindes. El 10% del cultivo está en encañazón y el resto en pleno macollaje.
Los excesos de agua demoran el inicio de la siembra de maíz
En esta semana iba a dar inicio la siembra de maíz, pero la falta de piso demandará entre 5 a 10 días, por lo menos, para volver a los lotes en la región. En Aldao estiman que habrá que esperar al menos 10 días por los fuertes anegamientos. En Bigand se proyecta cumplir con toda el área programada a partir de mediados de septiembre. En el sudeste de Córdoba preocupa perder fechas óptimas si septiembre llega con más lluvias, aunque se insiste con las siembras tempranas y se evalúan esquemas divididos para retomar luego en los bajos. En el norte de Buenos Aires, como en Junín, la incertidumbre es mayor: no se descarta reprogramar parte del área hacia maíz tardío o soja.
