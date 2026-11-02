La diputada provincial María Fernanda Castellani acompaña e impulsa iniciativas vinculadas al deporte, la salud mental, la educación, la cultura y la participación ciudadana en distintas localidades santafesinas, con el objetivo de generar oportunidades para que los jóvenes desarrollen sus capacidades y construyan su propio proyecto de vida.
Más oportunidades para los jóvenes: el trabajo de Fernanda Castellani en toda Santa Fe
“Me gusta acompañar y potenciar lo que hacen nuestros jóvenes porque detrás de cada proyecto hay esfuerzo, sueños y capacidades por desarrollar. En cada pueblo y ciudad de Santa Fe hay talento que merece oportunidades. Acompañarlos y creer en ellos es apostar al presente y al futuro de nuestra provincia”, concluyó.
“Como psicóloga y legisladora, creo que acompañar a los jóvenes es brindarles herramientas para crecer, fortalecer su autoestima, aprender a trabajar en equipo y desarrollar la capacidad de afrontar las frustraciones y superar desafíos”, expresó.
Deporte y formación para la vida
Castellani acompaña a clubes, instituciones deportivas y jóvenes de localidades como Rufino, Venado Tuerto, Villa Cañás, Sancti Spíritu, Rosario y Santa Fe.
Para la legisladora, el deporte va mucho más allá de la actividad física: enseña disciplina, compromiso, perseverancia y respeto, además de ayudar a aprender de los errores y volver a intentarlo.
Salud mental: escuchar y acompañar
Junto al médico psiquiatra Lucas Raspall, promovió encuentros sobre salud mental, vocación y proyecto de vida en Rufino, Firmat, Casilda y Venado Tuerto. También impulsó jornadas sobre redes sociales junto a Ayrton Oviedo, abordando problemáticas como el bullying y el ciberbullying.
“Necesitamos escuchar más a nuestros jóvenes, comprender lo que les pasa y generar espacios donde puedan expresarse y sentirse acompañados”, sostuvo.
Cultura, educación y participación ciudadana
La diputada también acompaña proyectos como Sueños de Radio, del Colegio Superior N.º 50 de Rufino, y propuestas culturales como Piano Rodante y distintas funciones teatrales, que permiten descubrir intereses, desarrollar talentos y compartir experiencias.
Además, invita a estudiantes de distintas localidades a participar de "Diputados por un Día", iniciativa organizada por el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP) de la Cámara de Diputados de Santa Fe, que los acerca al funcionamiento de la Legislatura y a la participación democrática.
También acompañó la tercera edición de "Primeras Metas Rufino", de Asociación Conciencia, donde estudiantes de primer año del secundario desarrollan habilidades de expresión, argumentación, trabajo en equipo, escucha y construcción de acuerdos mediante el Modelo de Naciones Unidas.
Potenciar sus capacidades y abrir caminos
Para Castellani, todas estas experiencias contribuyen al bienestar integral de los jóvenes, porque fortalecen sus vínculos, su confianza y su autonomía.
“Me gusta acompañar y potenciar lo que hacen nuestros jóvenes porque detrás de cada proyecto hay esfuerzo, sueños y capacidades por desarrollar. En cada pueblo y ciudad de Santa Fe hay talento que merece oportunidades. Acompañarlos y creer en ellos es apostar al presente y al futuro de nuestra provincia”, concluyó.