Actividad legislativa

Más oportunidades para los jóvenes: el trabajo de Fernanda Castellani en toda Santa Fe

“Me gusta acompañar y potenciar lo que hacen nuestros jóvenes porque detrás de cada proyecto hay esfuerzo, sueños y capacidades por desarrollar. En cada pueblo y ciudad de Santa Fe hay talento que merece oportunidades. Acompañarlos y creer en ellos es apostar al presente y al futuro de nuestra provincia”, concluyó.