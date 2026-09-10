El entramado productivo santafesino es uno de los motores más importantes de la economía provincial y nacional. Emprendedores, pequeñas, medianas y grandes empresas conforman una red que genera empleo, arraigo y desarrollomen cada rincón del territorio. Consciente de ese rol estratégico, la diputada provincial Fernanda Castellani viene sosteniendo desde hace tiempo una intensa agenda de recorridas por distintas localidades de Santa Fe, con especial atención al sector agropecuario y agroindustrial.
Fernanda Castellani: "Recorrer cada rincón productivo de Santa Fe es la mejor forma de hacer política
La diputada provincial recorrió miles de kilómetros por el territorio santafesinopara dialogar con emprendedores, pymes y grandes empresas, especialmentedel sector agropecuario, con el objetivo de transformar esas experiencias enproyectos legislativos concretos
A lo largo de estos recorridos, la legisladora visitó establecimientos, empresas familiares, cabañas, tambos y emprendimientos productivos en distintos puntos de la provincia, dialogando directamente con productores, empresarios y trabajadores del sector. El objetivo: escuchar de primera mano las necesidades del entramado productivo y convertir esas conversaciones en proyectos concretos desde la Cámara de Diputados.
El peso del agro en la economía santafesina y nacional respalda esta agenda de trabajo. Según datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) y de la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2025 las exportaciones con origen en Santa Fe alcanzaron los U$S 16.182 millones, con la agroindustria explicando 9 de cada 10 dólares generados por la provincia en el comercio exterior.
Además, Santa Fe se sostiene como la segunda provincia exportadora del país y, considerando el rol de sus puertos como salida de la producción de otras regiones, llega a despachar cerca del 37% del total exportado por la Argentina.
A nivel provincial, el complejo agroindustrial representa alrededor del 30% del Producto Bruto Geográfico, lo que confirma su rol como uno de los pilares centrales del empleo, la inversión y el desarrollo santafesino.
A esa cadena se suman otros dos eslabones en los que Santa Fe también es referente nacional. Por un lado, la industria de maquinaria agrícola: la provincia concentra cerca del 44% de las fábricas del país —más de 500 empresas, en su enorme mayoría pymes de capital nacional y familiar—, que dan empleo directo a más de 11.000 personas, principalmente en localidades del sur santafesino como Armstrong y Las Parejas.
Por otro, la cuenca lechera: Santa Fe reúne alrededor del 35% de los tambos activos de la Argentina y cerca de un tercio del rodeo bovino destinado a la lechería, concentrado especialmente en los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal y San Martín, que en conjunto producen aproximadamente el 29% de la leche del país.
"Recorro la provincia porque estoy convencida de que las mejores leyes nacen de escuchar a quienes producen todos los días. Cada visita, cada charla con un productor o un empresario, me da la información real que necesito para proponer proyectos que realmente mejoren las condiciones de producción y comercialización", sostuvo Castellani.
La diputada remarcó además el peso simbólico y económico que tiene el sector agropecuario para la provincia. "Santa Fe es uno de los motores productivos de la Argentina. El campo, la agroindustria, la industria de maquinaria agrícola y la lechería son cadenas que dan trabajo genuino encada rincón del territorio, y necesitan políticas públicas que acompañen su desarrollo, no que le pongan trabas. Por eso insistimos en bajar la presión impositiva, mejorar la infraestructura y facilitar el acceso a la tecnología", explicó.
Entre los ejes que la legisladora viene impulsando desde la Cámara se destacan la simplificación de trámites para pequeños y medianos productores, la incorporación de tecnología en el sector agropecuario, la mejora de la conectividad digital en zonas rurales y el seguimiento de infraestructura estratégica como la Hidrovía Paraná-Paraguay, clave para la competitividad de las exportaciones santafesinas.
"No hay desarrollo posible si no estamos cerca de quienes generan trabajo genuino todos los días. Mi compromiso es seguir recorriendo cada localidad, cada empresa y cada campo, porque ahí está la verdadera Santa Fe productiva", concluyó Castellani