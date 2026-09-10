Economía santafesina

Fernanda Castellani: "Recorrer cada rincón productivo de Santa Fe es la mejor forma de hacer política

La diputada provincial recorrió miles de kilómetros por el territorio santafesinopara dialogar con emprendedores, pymes y grandes empresas, especialmentedel sector agropecuario, con el objetivo de transformar esas experiencias enproyectos legislativos concretos