Con presencia institucional, despliegue tecnológico y consagraciones genéticas, la delegación santafesina dejó una marca fuerte en la 138ª edición de la muestra, que reunió a más de 1,3 millones de visitantes pese al mal clima y a la coincidencia con la definición del Mundial.
Santa Fe, protagonista en la 138ª Exposición Rural de Palermo
La Exposición Rural de Palermo 2026 cerró sus puertas con números récord y, una vez más, la provincia de Santa Fe se consolidó como uno de los polos agroproductivos más importantes del país
La provincia de Santa Fe volvió a destacarse por la calidad de su producción ganadera
La delegación santafesina presentó 108 ejemplares de elite pertenecientes a 27 cabañas locales, con representación de cinco especies y 17 razas, un despliegue que reafirma el trabajo sostenido de los criadores de la provincia en materia de mejoramiento genético.
Entre los logros más resonantes se destacó el premio Gran Campeón Hembra en la raza Limousin para la cabaña Los Ombúes, de Hughes.
También tuvo repercusión el debut de una cabaña Braford de Tostado y el buen desempeño de criadores ovinos Hampshire Down de la zona de Venado Tuerto, en un año que además reflejó el crecimiento de nuevas generaciones de productores.
En ese marco de fuerte presencia santafesina, la diputada provincial Fernanda Castellani recorrió el predio ferial y visitó a distintas empresas y cabañas de la provincia presentes en la muestra, en línea con el trabajo territorial que viene desarrollando junto al sector productivo.
Durante la recorrida, la legisladora destacó el protagonismo que volvió a tener Santa Fe en la principal vidriera del agro argentino y puso en valor el esfuerzo de quienes representan a la provincia.
"Santa Fe volvió a demostrar por qué es uno de los motores productivos de la Argentina. Detrás de cada animal premiado y de cada empresa que expone su trabajo hay familias, productores y emprendedores que invierten, innovan y generan empleo todos los días", afirmó.
Castellani remarcó especialmente el nivel alcanzado por las cabañas santafesinas, protagonistas de varios de los reconocimientos obtenidos durante la exposición. "Las cabañas representan años de inversión en genética, conocimiento y dedicación. Son un orgullo para nuestra provincia porque reflejan el enorme potencial de nuestros productores y la excelencia que distingue al campo santafesino. Cada premio obtenido es el resultado de un trabajo silencioso y sostenido que merece ser reconocido", sostuvo.
La diputada también valoró la participación de las empresas que integraron el espacio institucional de Santa Fe Expone, al considerar que constituyen una muestra concreta de la capacidad productiva de la provincia. "Las empresas santafesinas son un ejemplo del enorme potencial que tiene nuestro interior para agregar valor, innovar, generar empleo y competir en los mercados más exigentes. Cuando acompañamos a quienes producen, estamos acompañando el desarrollo de toda la provincia", expresó.
Asimismo, destacó que la participación santafesina en Palermo refleja la diversidad del entramado productivo provincial. "Santa Fe no solamente se distingue por la calidad de su genética ganadera, sino también por la fortaleza de su industria, el agregado de valor, la innovación y el compromiso de miles de productores que todos los días hacen crecer nuestras economías regionales", agregó.
La legisladora, que en las últimas semanas también recorrió plantas industriales del sur santafesino y participó de encuentros como AgroActiva y la Jornada Nacional del Agro organizada por Confederaciones Rurales Argentinas, remarcó la importancia de acompañar de cerca al sector productivo y de impulsar políticas que fortalezcan su competitividad.
"Santa Fe tiene talento, capacidad emprendedora y un enorme potencial para seguir liderando el desarrollo agroindustrial del país. El desafío es generar las condiciones para que quienes producen puedan invertir, crecer y seguir apostando por nuestra provincia", concluyó.
Un cierre a la altura de la tradición
Con más de 10.000 personas trabajando a diario en el predio y 1.400 periodistas acreditados cubriendo la muestra, la Exposición Rural de Palermo 2026 volvió a ser, para Santa Fe, mucho más que una vidriera comercial: fue la confirmación de una provincia que sigue apostando a la genética, la innovación y el agregado de valor como pilares de su identidad productiva.
La participación de empresas, cabañas, productores e instituciones volvió a reflejar el peso estratégico que tiene Santa Fe dentro del sistema agroindustrial argentino y el potencial de un sector que continúa posicionando a la provincia como una referencia nacional en producción, tecnología e innovación.