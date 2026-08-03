Una mirada sobre la economía

Ministro bonaerense: “El gobierno nacional es muy hostil al conjunto de los sectores productivos”

Invitado por ADER, el ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, Javier Rodríguez, debatió con representantes de entidades de la ciudad el modelo económico y relativizó la reivindicación exultante oficial de la producción agropecuario porque el aumento de los costos le ha quitado buena parte de la rentabilidad.