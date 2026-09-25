En un momento en que Santa Fe vive una fuerte presencia del deporte a partir de los Juegos Suramericanos, la diputada provincial María Fernanda Castellani profundiza un compromiso que mantiene de manera constante: estar al lado de los clubes, de los deportistas y de todas las personas que sostienen cada día estos espacios.
Castellani consolida su apoyo a los clubes de Santa Fe
En el marco de los Juegos Suramericanos, la diputada provincial ratificó su apoyo a los clubes de barrio y las instituciones deportivas, y destacó el rol social del deporte en el bienestar de niños, niñas y jóvenes.
Para Castellani, los clubes son mucho más que lugares donde se practica un deporte. Son instituciones con un lugar central en la vida de los barrios y las comunidades, y forman parte de la identidad de cada localidad. Allí miles de niños, niñas y jóvenes encuentran un espacio de encuentro, formación, contención y pertenencia. Aprenden a compartir, a esforzarse, a trabajar en equipo y a construir vínculos que muchas veces perduran toda la vida.
Ese rol social se combina con un aporte fundamental a la salud mental. Contar con un lugar donde ser parte, con una rutina, con referentes adultos y con un grupo de pares fortalece la autoestima, el bienestar emocional y la capacidad de vincularse con otros, especialmente en la infancia y la adolescencia, etapas en las que la pertenencia y el acompañamiento resultan decisivos.
"Cada club tiene una realidad diferente, pero en todos encontramos algo muy valioso: chicos y jóvenes que tienen un lugar donde encontrarse, aprender, practicar un deporte y sentirse parte. Por eso es tan importante estar cerca, escuchar y acompañar lo que cada institución necesita", sostuvo la legisladora.
Ese acompañamiento busca conocer de primera mano la realidad de cada institución y reconocer y fortalecer el trabajo de todo el entramado que hace posible la actividad deportiva: profesores y entrenadores que trabajan a diario, familias que están presentes, dirigentes y voluntarios que dedican su tiempo, y comunidades enteras que hacen de su club un lugar de referencia. Castellani acompaña tanto a los clubes de las grandes ciudades como a los de las localidades pequeñas, con la convicción de que cada uno tiene una realidad y necesidades particulares. Su vínculo con el deporte santafesino incluye a instituciones de Villa Cañás, Cañada del Ucle, Elortondo, Rufino, Santa Fe, Firmat, San Jerónimo Norte, Puerto San Gregorio, Murphy, Venado Tuerto, Amenábar y Sancti Spíritu, entre otras localidades, y abarca disciplinas como fútbol, hockey, rugby, vóley, patín, waterpolo y handball.
Los Juegos Suramericanos ponen al deporte en el centro de la escena y permiten recordar todo el camino que existe antes de llegar al alto rendimiento. Ese camino empieza en los clubes de las grandes ciudades y también de las pequeñas localidades, donde cada deportista da sus primeros pasos. Por eso, Castellani considera que el desafío está en fortalecer esa base: garantizar que los clubes cuenten con las condiciones para seguir creciendo y ofreciendo oportunidades a las nuevas generaciones.
La mirada de la diputada sobre el deporte se integra con otros temas centrales de su agenda, como la educación y la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Practicar una actividad deportiva, comunitaria y educativa favorece la participación, la integración y el desarrollo personal, y hace de los clubes una red de cuidado cercana, presente en los barrios y en la vida cotidiana de las familias.
"Cuando hablamos de deporte no hablamos solamente de competencia. Hablamos también de salud física y mental, de educación, de vínculos y de oportunidades. Un club puede ser un espacio decisivo en la vida de un chico o de un joven, y ahí tenemos una responsabilidad muy grande como comunidad", señaló María Fernanda.
Las necesidades de las instituciones son diversas: infraestructura, equipamiento, continuidad de las disciplinas y desarrollo de nuevos proyectos forman parte de las demandas que los clubes plantean. Frente a ellas, Castellani reafirma su decisión de seguir acompañando, escuchando y trabajando junto a cada institución, con la convicción de que apoyar a los clubes es invertir en el presente y en el futuro de las comunidades, y también en el bienestar de quienes crecen en ellas.
Instituciones acompañadas
• Villa Cañás: Club Sportsman, Club Independiente y Club Studebaker
• Cañada del Ucle: Club Carlos Dose
• Elortondo: Club de los Abuelos
Rufino:
◦ Club Atlético Jorge Newbery (fútbol y hockey)
◦ Club Social (hockey y rugby)
◦ Club Sportivo Ben Hur (vóley)
◦ Club Pro Educación Física Matienzo (fútbol, hockey y patín)
◦ Club Belgrano (fútbol)
Santa Fe:
◦ Club Regatas (waterpolo)
◦ Asociación Cultural y Deportiva "I. L. Peretz" (handball)
• Firmat: Firmat Football Club
• San Jerónimo Norte: Club San Jerónimo Norte
• Puerto San Gregorio: Club Puerto San Gregorio
• Murphy: Club Murphy
• Venado Tuerto: Club Centenario
• Amenábar: Club Social Amenábar
• Sancti Spíritu: Club Belgrano y Club Independiente