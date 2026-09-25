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Maximiliano Pullaro
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Castellani consolida su apoyo a los clubes de Santa Fe

En el marco de los Juegos Suramericanos, la diputada provincial ratificó su apoyo a los clubes de barrio y las instituciones deportivas, y destacó el rol social del deporte en el bienestar de niños, niñas y jóvenes.

El deporte y los clubes cumplen un papel clave en el desarrollo de niños y jóvenes.El deporte y los clubes cumplen un papel clave en el desarrollo de niños y jóvenes.
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En un momento en que Santa Fe vive una fuerte presencia del deporte a partir de los Juegos Suramericanos, la diputada provincial María Fernanda Castellani profundiza un compromiso que mantiene de manera constante: estar al lado de los clubes, de los deportistas y de todas las personas que sostienen cada día estos espacios.

Para Castellani, los clubes son mucho más que lugares donde se practica un deporte. Son instituciones con un lugar central en la vida de los barrios y las comunidades, y forman parte de la identidad de cada localidad. Allí miles de niños, niñas y jóvenes encuentran un espacio de encuentro, formación, contención y pertenencia. Aprenden a compartir, a esforzarse, a trabajar en equipo y a construir vínculos que muchas veces perduran toda la vida.

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Ese rol social se combina con un aporte fundamental a la salud mental. Contar con un lugar donde ser parte, con una rutina, con referentes adultos y con un grupo de pares fortalece la autoestima, el bienestar emocional y la capacidad de vincularse con otros, especialmente en la infancia y la adolescencia, etapas en las que la pertenencia y el acompañamiento resultan decisivos.

"Cada club tiene una realidad diferente, pero en todos encontramos algo muy valioso: chicos y jóvenes que tienen un lugar donde encontrarse, aprender, practicar un deporte y sentirse parte. Por eso es tan importante estar cerca, escuchar y acompañar lo que cada institución necesita", sostuvo la legisladora.

Ese acompañamiento busca conocer de primera mano la realidad de cada institución y reconocer y fortalecer el trabajo de todo el entramado que hace posible la actividad deportiva: profesores y entrenadores que trabajan a diario, familias que están presentes, dirigentes y voluntarios que dedican su tiempo, y comunidades enteras que hacen de su club un lugar de referencia. Castellani acompaña tanto a los clubes de las grandes ciudades como a los de las localidades pequeñas, con la convicción de que cada uno tiene una realidad y necesidades particulares. Su vínculo con el deporte santafesino incluye a instituciones de Villa Cañás, Cañada del Ucle, Elortondo, Rufino, Santa Fe, Firmat, San Jerónimo Norte, Puerto San Gregorio, Murphy, Venado Tuerto, Amenábar y Sancti Spíritu, entre otras localidades, y abarca disciplinas como fútbol, hockey, rugby, vóley, patín, waterpolo y handball.

Los Juegos Suramericanos ponen al deporte en el centro de la escena y permiten recordar todo el camino que existe antes de llegar al alto rendimiento. Ese camino empieza en los clubes de las grandes ciudades y también de las pequeñas localidades, donde cada deportista da sus primeros pasos. Por eso, Castellani considera que el desafío está en fortalecer esa base: garantizar que los clubes cuenten con las condiciones para seguir creciendo y ofreciendo oportunidades a las nuevas generaciones.

María Fernanda Castellani destaca el rol de los clubes en las comunidades santafesinas.María Fernanda Castellani destaca el rol de los clubes en las comunidades santafesinas.

La mirada de la diputada sobre el deporte se integra con otros temas centrales de su agenda, como la educación y la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Practicar una actividad deportiva, comunitaria y educativa favorece la participación, la integración y el desarrollo personal, y hace de los clubes una red de cuidado cercana, presente en los barrios y en la vida cotidiana de las familias.

"Cuando hablamos de deporte no hablamos solamente de competencia. Hablamos también de salud física y mental, de educación, de vínculos y de oportunidades. Un club puede ser un espacio decisivo en la vida de un chico o de un joven, y ahí tenemos una responsabilidad muy grande como comunidad", señaló María Fernanda.

Las necesidades de las instituciones son diversas: infraestructura, equipamiento, continuidad de las disciplinas y desarrollo de nuevos proyectos forman parte de las demandas que los clubes plantean. Frente a ellas, Castellani reafirma su decisión de seguir acompañando, escuchando y trabajando junto a cada institución, con la convicción de que apoyar a los clubes es invertir en el presente y en el futuro de las comunidades, y también en el bienestar de quienes crecen en ellas.

La diputada provincial acompaña a instituciones deportivas de distintas localidades.La diputada provincial acompaña a instituciones deportivas de distintas localidades.

Instituciones acompañadas

Villa Cañás: Club Sportsman, Club Independiente y Club Studebaker

Cañada del Ucle: Club Carlos Dose

Elortondo: Club de los Abuelos

Rufino:

Club Atlético Jorge Newbery (fútbol y hockey)

Club Social (hockey y rugby)

Club Sportivo Ben Hur (vóley)

Club Pro Educación Física Matienzo (fútbol, hockey y patín)

Club Belgrano (fútbol)

Santa Fe:

Club Regatas (waterpolo)

Asociación Cultural y Deportiva "I. L. Peretz" (handball)

• Firmat: Firmat Football Club

• San Jerónimo Norte: Club San Jerónimo Norte

• Puerto San Gregorio: Club Puerto San Gregorio

• Murphy: Club Murphy

• Venado Tuerto: Club Centenario

• Amenábar: Club Social Amenábar

• Sancti Spíritu: Club Belgrano y Club Independiente

12 - 26 de septiembre de 2026
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