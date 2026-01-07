Presentarán en Buenos Aires la XIII Fiesta Nacional de los Humedales de Villa Ocampo

En el marco de las políticas de promoción, conservación y puesta en valor del Sitio Ramsar Jaaukanigás, uno de los humedales de mayor relevancia ecológica de la Argentina y de reconocimiento internacional, se realizará en la ciudad de Buenos Aires la presentación oficial de la XIII Fiesta Nacional de los Humedales, que tendrá lugar en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe.
El encuentro se desarrollará el próximo 21 de enero, a las 11 horas, en la Casa de la Provincia de Santa Fe, ubicada en calle 25 de Mayo 178, y reunirá a autoridades locales, provinciales y referentes vinculados a la gestión ambiental, el turismo sostenible y la conservación de los humedales.
Lanzamiento
Durante la presentación se darán a conocer los principales avances alcanzados en el territorio Jaaukanigás, entre ellos las obras y acciones ejecutadas en el marco del Crédito AFD de cooperación francesa, orientadas al fortalecimiento de la infraestructura, la conservación ambiental y el desarrollo sostenible de la región.
Asimismo, se informará sobre el estado del proyecto de creación del Parque Provincial, una iniciativa clave para consolidar la protección legal del área y garantizar la preservación de su biodiversidad.
En ese mismo sentido, se expondrán las acciones que se vienen desarrollando en materia de conservación, manejo ecológico y puesta en valor del territorio, con especial énfasis en el fortalecimiento del ecoturismo como herramienta de desarrollo local y cuidado ambiental.
En el transcurso del encuentro también se presentará la agenda de actividades previstas para la Semana de los Humedales en la provincia de Santa Fe, que se llevará adelante en el marco del Día Mundial de los Humedales, que se conmemora cada 2 de febrero.
Actividades
Las actividades culminarán con la realización de la Fiesta Provincial de los Humedales, programada para el sábado 7 de febrero en la ciudad de Villa Ocampo.
La presentación contará con la participación de autoridades de la ciudad de Villa Ocampo y de la región Jaaukanigás, así como de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría de Turismo, y del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe.
Desde la organización destacaron que este tipo de instancias permiten visibilizar la importancia estratégica de los humedales, promover su conservación y consolidar un modelo de desarrollo que articule la protección ambiental con la identidad cultural y el crecimiento turístico de la región.