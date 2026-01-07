#HOY:

En 17 nuevos espacios

Residuos patogénicos: Avellaneda amplía los puntos de descarte seguro

La Municipalidad de Avellaneda informó que la ciudad dispone de 17 farmacias habilitadas como puntos de descarte seguro de residuos patogénicos. La iniciativa busca proteger la salud de los vecinos y reducir el impacto ambiental mediante un sistema controlado y certificado.

La Municipalidad de Avellaneda recuerda a la comunidad que se encuentra vigente un sistema de descarte seguro de residuos patogénicos, a través del cual los vecinos pueden depositar medicamentos vencidos o en desuso, así como jeringas y agujas, en farmacias especialmente habilitadas.

El objetivo de esta política pública es prevenir riesgos sanitarios, evitar la contaminación ambiental y promover prácticas responsables en el manejo de residuos domiciliarios vinculados a la salud.

Qué residuos se pueden descartar y cómo hacerlo

En los puntos habilitados se reciben medicamentos vencidos o en mal estado y elementos punzantes como jeringas y agujas. En este último caso, es fundamental que sean colocados dentro de una botella plástica cerrada y nunca sueltos, para garantizar una manipulación segura y evitar accidentes.

El sistema funciona de manera simple y controlada: los residuos depositados son tratados como patogénicos y retirados posteriormente por una empresa especializada, encargada de su correcta disposición final conforme a las normas sanitarias vigentes.

Un circuito controlado y con certificación

Cada farmacia adherida recibe un certificado de destrucción total de los residuos recolectados, lo que garantiza la trazabilidad del proceso y el cumplimiento de la legislación en materia de salud y ambiente. De esta manera, el Municipio refuerza los controles y brinda tranquilidad a los vecinos sobre el destino final de los desechos.

Farmacias habilitadas como puntos de descarte seguro

Bacca — Calle 22 Nº 293, Benvenutti — Calle 302 esq. 305, Bleynat — Calle 18 Nº 347, Della Rosa — Calle 15 esq. 30,, Ferrero — Calle 14 esq. 15, Firpo — Calle 11 Nº 1144, Francisco Sellares — Calle 13 esq. 10, Luisina Pividori — Calle 1 Nº 95, Marega — Calle 18 esq. 21

Marti — Calle 12 Nº 892, Melgarejo — Calle 312 Nº 52, Pividori — Calle 111 esq. 106, Rodríguez — Calle 303 Nº 1210, Viano — Calle 9 Nº 683, Vitti — Calle 4 esq. 9, Vicentin — Calle 11 Nº 875 y Wilhelm — Calle 21 Nº 74.

Avellaneda
Salud
