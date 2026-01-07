En 17 nuevos espacios

Residuos patogénicos: Avellaneda amplía los puntos de descarte seguro

La Municipalidad de Avellaneda informó que la ciudad dispone de 17 farmacias habilitadas como puntos de descarte seguro de residuos patogénicos. La iniciativa busca proteger la salud de los vecinos y reducir el impacto ambiental mediante un sistema controlado y certificado.