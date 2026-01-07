Ponen en valor los efectores de salud de Montefiore y Tostado
Las intervenciones, financiadas con recursos propios del Ministerio de Salud de Santa Fe, incluyeron mejoras edilicias y equipamiento en un centro de salud y en el hospital de referencia del norte provincial.
La ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio, encabezó este martes una agenda de actividades en el departamento 9 de Julio, donde recorrió obras realizadas en efectores de salud de Montefiore y Tostado, con el objetivo de fortalecer las condiciones de atención y el funcionamiento de la red sanitaria local.
La recorrida se desarrolló junto a la diputada nacional Gisela Scaglia, el senador provincial Raúl Gramajo y el diputado provincial Marcelo González, entre otras autoridades.
En primer término, Ciancio visitó el Centro de Salud de Montefiore, que fue reacondicionado de manera integral. La obra demandó una inversión superior a los 55 millones de pesos y permitió resolver problemas estructurales vinculados a la humedad y al desprendimiento de material en cielorrasos y muros interiores.
Obras
Se reacondicionaron la sala de espera, consultorio, cocina y sanitarios; se demolieron muros construidos al frente; se ejecutó la vereda perimetral; y se realizaron trabajos de revoque y pintura en la fachada y en el muro de la medianera. La intervención se completó con la incorporación de nuevos artefactos, revestimientos, mobiliario y equipamiento.
Durante la recorrida, la ministra destacó la importancia de seguir consolidando una mirada regional del sistema de salud y remarcó el rol de la descentralización para fortalecer la presencia del Estado en el territorio.
“Pensamos la atención en red, con una mirada nueva en el norte, a partir del fortalecimiento de las regiones de salud”, señaló Ciancio.
Por su parte, la diputada nacional Gisela Scaglia puso en valor la decisión política de sostener la inversión en salud pública.
Destacó la importancia de contar con un sistema de salud público robusto, especialmente en localidades donde la atención privada es limitada o inexistente.
Por la tarde, la agenda continuó en la ciudad de Tostado, donde las autoridades recorrieron las obras realizadas en el quirófano del Hospital Dr. Alfredo Rosetani.
Los trabajos implicaron una inversión superior a los 17 millones de pesos e incluyeron la reparación de revoques, la colocación de revestimiento vinílico en pisos y muros, la recuperación de los cielorrasos existentes y la instalación de nuevos artefactos de iluminación. En el marco de estas mejoras, además, se incorporó una nueva cama de partos.
Previamente, la ministra visitó el Samco de Logroño, donde se hizo un cerramiento con nuevas aberturas en el ingreso al efector; y reparaciones en el laboratorio, con recursos del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (Fonres).
Inversión en infraestructura y fortalecimiento de la red
Durante las actividades, el senador provincial Raúl Gramajo remarcó el impacto de las obras para el departamento 9 de Julio y valoró la articulación entre los distintos niveles del Estado. “La refacción de este quirófano demuestra que estos son los caminos que debemos seguir, garantizando la continuidad de obras fundamentales para la sociedad”, afirmó.
Desde los equipos de salud, la subdirectora del Hospital Dr. Alfredo Rosetani, Belén Maggiolo, subrayó el rol estratégico del efector como hospital regional.
Señaló que, aún con el quirófano parcialmente fuera de servicio durante la obra, en 2025 se realizaron más de 400 cirugías, y remarcó la importancia de seguir avanzando en el aumento de la complejidad para evitar traslados y garantizar el derecho a la atención en el propio territorio. La actividad contó con el secretario de Gobierno, Nelson Rabellino, en representación del intendente de la ciudad.
Por su parte, la enfermera del Centro de Salud de Montefiore, Sandra Ordoñez, destacó el impacto de la obra en la comunidad. “Montefiore es un pueblo chico, y pensamos que esta obra no iba a llegar. Pero hoy tenemos un centro de salud digno, y eso va a hacer que la gente esté más tranquila y mejor atendida”, expresó.