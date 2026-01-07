Anuncio de Borla

Marcelino Escalada recibirá más de 455 millones de pesos para fortalecer su red vial rural

La Comuna de Marcelino Escalada firmó un convenio con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco del programa Caminos Productivos, que permitirá una inversión de más de 455 millones de pesos para mejorar la transitabilidad y consolidar la red vial rural del distrito, fortaleciendo la producción y la calidad de vida de la comunidad.