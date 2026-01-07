Marcelino Escalada recibirá más de 455 millones de pesos para fortalecer su red vial rural

La comuna de Marcelino Escalada firmó un importante convenio con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para la mejora y consolidación de su red vial rural, en el marco del programa provincial Caminos Productivos.
La Comuna de Marcelino Escalada firmó un convenio con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco del programa Caminos Productivos, que permitirá una inversión de más de 455 millones de pesos para mejorar la transitabilidad y consolidar la red vial rural del distrito, fortaleciendo la producción y la calidad de vida de la comunidad.
La comuna de Marcelino Escalada firmó un importante convenio con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para la mejora y consolidación de su red vial rural, en el marco del programa provincial Caminos Productivos.
El acuerdo permitirá una inversión superior a los 455 millones de pesos, destinada a optimizar la transitabilidad de los caminos rurales y fortalecer la infraestructura productiva del distrito.
La firma del convenio se llevó a cabo en las instalaciones de la Comuna local y contó con la presencia del senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla; el presidente comunal, Federico Bórtoli; y el director de Infraestructura Rural del Ministerio de Desarrollo Productivo, Roberto Tión.
Durante el acto, el senador Borla destacó la importancia de la gestión realizada y el impacto que tendrá en el territorio.
“Hoy celebramos esta gestión que se concreta con la firma de este convenio, que le otorga a la comuna local más de 400 millones de pesos por parte del gobierno provincial, con el objetivo de consolidar los caminos naturales de todo el distrito”, expresó el legislador.
Según se detalló, el convenio establece una asignación total de $455.713.712, cuyo desembolso se realizará en dos tramos.
Esta modalidad permitirá garantizar una correcta ejecución de las obras, ya que cada etapa estará sujeta a la certificación del avance correspondiente, asegurando así el cumplimiento de los plazos previstos y una utilización eficiente y transparente de los recursos provinciales.
El programa Caminos Productivos tiene como finalidad mejorar la conectividad de las zonas rurales con rutas, autopistas y centros urbanos, fortaleciendo la logística y la competitividad de las distintas actividades económicas, especialmente las vinculadas al sector agropecuario.
Además, genera un impacto directo en la calidad de vida de quienes transitan diariamente estos caminos, como trabajadores rurales, docentes, estudiantes y vecinos que residen en áreas rurales.
Desde el Gobierno provincial se remarcó que esta iniciativa forma parte de una política pública integral destinada a consolidar la red vial rural santafesina.
En ese sentido, el programa prevé una inversión total superior a los 10.800 millones de pesos y la ejecución de 468 kilómetros de obras en distintos puntos de la provincia, reafirmando el compromiso del Estado con el desarrollo productivo y el arraigo en el interior.