El evento del año

Reconquista avanza en la organización de los Carnavales 2026 con un esquema de gestión compartida

La Municipalidad de Reconquista firmó un convenio con el Club Social Deportivo Platense Porvenir para la concesión de los servicios de organización, planificación y publicidad de los Carnavales 2026. El acuerdo se enmarca en el Decreto N° 415/2025 y establece las fechas del tradicional evento, que tendrá su lanzamiento oficial el 11 de enero y tres noches de corsos entre fines de enero y febrero.