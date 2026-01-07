Reconquista avanza en la organización de los Carnavales 2026 con un esquema de gestión compartida

La Municipalidad de Reconquista formalizó este martes 6 de enero la firma de un convenio de concesión mediante el cual se tercerizan los servicios de organización, planificación y publicidad de los Carnavales 2026.
La Municipalidad de Reconquista firmó un convenio con el Club Social Deportivo Platense Porvenir para la concesión de los servicios de organización, planificación y publicidad de los Carnavales 2026. El acuerdo se enmarca en el Decreto N° 415/2025 y establece las fechas del tradicional evento, que tendrá su lanzamiento oficial el 11 de enero y tres noches de corsos entre fines de enero y febrero.
La responsabilidad estará a cargo del Club Social Deportivo Platense Porvenir, institución que además pondrá a disposición sus instalaciones para la realización de los tradicionales corsos.
El acuerdo se concretó en el marco de lo establecido por el Decreto N° 415/2025 y responde a una propuesta presentada por la entidad deportiva, que asumirá el desafío de coordinar uno de los eventos culturales y populares más importantes de la ciudad.
El acto fue encabezado por el intendente de Reconquista, Dr. Enri Vallejos, y contó con la presencia del secretario general, Lic. Guillermo Romero Mansur; el secretario de Desarrollo Económico, Matías Masat; el secretario de Cultura, Lic. Lucas Ferro; el presidente del Club Platense Porvenir, Ricardo Kleisinger; y el secretario de la institución, Rubén Lorenzini.
También participaron el concejal Javier Machado, secretarios, subsecretarios e integrantes del Ejecutivo Municipal, además de directivos y representantes de las comparsas, actores centrales en la puesta en escena de los carnavales.
Durante la conferencia se anunció que el lanzamiento oficial de los Carnavales 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 11 de enero, a las 20:30 horas, en el Anfiteatro Municipal. Ese será el puntapié inicial de una nueva edición de esta tradicional fiesta popular.
En cuanto al calendario, las tres noches de corsos están previstas para los sábados 31 de enero, 7 y 14 de febrero, fechas en las que Reconquista volverá a vibrar al ritmo de las comparsas, la música y el color.
Al tomar la palabra, el intendente Vallejos destacó el valor del trabajo articulado entre el Estado local y las instituciones de la ciudad.
“Quiero agradecer a todos los que ponen su parte para que nuestra fiesta siga viva y que hoy el Club Platense pueda asumir el desafío de la organización. Esto también nos permite fortalecer a una institución de Reconquista, que se anima a nuevos desafíos como el bingo y ahora los carnavales. Celebramos eso y agradecemos a la ciudadanía que siempre acompaña”, expresó.
De esta manera, la Municipalidad de Reconquista y el Club Social Deportivo Platense Porvenir avanzan de forma conjunta en la organización de los Carnavales 2026, reafirmando el compromiso con la cultura popular, el fortalecimiento institucional y el sostenimiento de una celebración que forma parte de la identidad y la vida social de la ciudad.