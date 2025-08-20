Avellaneda abre la convocatoria para el Pre Laborde Santa Fe rumbo al 58° Festival Nacional de Malambo

La ciudad de Avellaneda será sede provincial del Pre Laborde Santa Fe, instancia preselectiva rumbo al 58° Festival Nacional de Malambo, uno de los encuentros folklóricos más importantes del país.
La instancia selectiva está programada para los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre. Cómo inscribirse para participar
La cita tendrá lugar en el Teatro Máximo Vicentin, los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre.
Los interesados en competir podrán inscribirse hasta el 8 de septiembre de manera online: inscripciones
Este llamado está dirigido a bailarines, músicos y cantantes, que tendrán la oportunidad de representar a Santa Fe en el escenario mayor de Laborde, Córdoba, en enero próximo.
Son más de una veintena los rubros en los que competirán los inscriptos, a saber: Malambo mayor Campeón Nacional de Malambo, Malambo juvenil especial, Malambo juvenil, Malambo menor, Malambo infantil, Malambo veterano, Malambo de contrapunto a mejor mudanza, Cuarteto combinado de malambo mayor, Cuarteto combinado de malambo menor.
Además, se evaluarán las disciplinas Conjunto de danza, Pareja de danza, Paisana nacional de Malambo, Solista de canto, Dúo de canto, Solista instrumental, Conjunto de canto o instrumental, Recitador gauchesco, Cuadro histórico nacional, Cuadro costumbrista regional, Locutor animador y Mejor delegación.
Para consultas e información adicional, los artistas pueden comunicarse con el delegado Lucas Morzán al teléfono 3482 408 531 o a través de Instagram @prelaborde.santafe
«Avellaneda invita a todos los santafesinos a ser parte de este camino hacia el escenario mayor del malambo argentino», expresaron desde el municipio local.
Un país entero vuelve a soñar porque del 11 al 17 de enero del 2026, Laborde (Córdoba) llama a fiesta para otro gran encuentro nacional.
