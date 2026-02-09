Gato Colorado: anuncian la construcción de una nueva planta de agua potable

Con una nueva planta potabilizadora de agua por ósmosis inversa para mejorar la calidad del servicio que brinda la comuna de Gato Colorado, en el departamento 9 de Julio, el Gobierno Provincial continuará fortaleciendo su ambicioso plan de obra pública en el norte santafesino.
Durante una visita a la localidad junto a funcionarios del área, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, anunció que “pronto comenzarán los trabajos para reemplazar el equipamiento y la planta que actualmente tiene la comuna con un funcionamiento deficiente, para renovarla totalmente y aumentar significativamente el caudal de agua potable para el consumo de los vecinos de Gato Colorado”.
Para ello, la Provincia va a realizar una inversión superior a los 70 millones de pesos, con un proyecto que incluye una nueva planta de tratamiento de ósmosis inversa con capacidad de tratamiento de 2.500 litros por hora, un sistema de pretratamiento mediante filtros multimedia, la expansión y acondicionamiento de local para el equipamiento, y una nueva bomba dosificadora de cloro para bajada de tanque.
En este sentido, el senador departamental, Raúl Gramajo, remarcó el liderazgo y la figura del gobernador Pullaro “porque está conduciendo una verdadera transformación de la provincia, y en este departamento lo vemos reflejado en obras importantes como esta”.
Además, y en el marco de la visita institucional que encabezaron el ministro Enrico junto al senador Gramajo, el presidente comunal Tadeo Rodríguez recibió un aporte del Programa Brigadier por 10 millones de pesos.