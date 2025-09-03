Seguridad

Diez localidades del departamento San Justo ya cuentan con el Sistema 911 y el Centro de Denuncias 911

La instalación de antenas Tetra en el territorio provincial permite ampliar la cobertura de seguridad y sumar el CD+911, “una herramienta para la prevención, la respuesta penal y la sanción del delito”, destacó el ministro de Justicia y Seguridad.