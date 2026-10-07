La muestra itinerante de banderas “Abanderados” pasó por el Complejo Cultural La Estación de Vera y sumó a su recorrido la bandera oficial de la ciudad. La propuesta reúne las insignias de más de 60 localidades de Santa Fe y Córdoba y busca poner en valor los símbolos que representan la historia, la identidad y la cultura de cada comunidad.
La bandera de Vera ya forma parte de la muestra itinerante "Abanderados"
La muestra itinerante reúne las banderas oficiales de más de 60 localidades de Santa Fe y Córdoba. Tras su paso por el Complejo Cultural La Estación, la insignia de Vera se incorporó al recorrido, que también incluye información histórica sobre cada comunidad.
Durante su permanencia en Vera, más de 3.200 alumnos de establecimientos educativos de la ciudad recorrieron la exposición y accedieron al material informativo que acompaña la muestra.
La iniciativa forma parte de un programa impulsado por el Ente Cultural Santafesino y propone un recorrido por las representaciones gráficas de distintas localidades de la región.
Una muestra que recorre la identidad de cada localidad
“Abanderados” reúne las banderas oficiales de pueblos y ciudades y las acompaña con información sobre el origen y el significado de sus diseños.
Además de exhibir los símbolos locales, la propuesta incorpora una guía histórica que permite conocer los elementos que componen cada bandera y la relación que mantienen con la identidad de las comunidades.
Uno de los objetivos del programa es también incentivar a aquellas localidades que todavía no cuentan con una bandera propia a desarrollar una representación que reúna elementos de su historia y patrimonio cultural.
Durante la actividad en Vera, Claudia Gaccone, secretaria de la Región Centro e Integración Regional, destacó el trabajo de integración cultural desarrollado entre distintas provincias y comunidades a través de este tipo de iniciativas.
Por su parte, Silvio Oliva, presidente del Ente Cultural Santa Fe, explicó que la muestra lleva varios años recorriendo localidades de la Región Centro y que cada bandera permite conocer parte de la historia y la cultura de los lugares representados.
La bandera de Vera se suma al recorrido
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la incorporación de la bandera de Vera a la muestra itinerante.
La insignia fue presentada por referentes de la ciudad y entregada para formar parte del recorrido que continuará por otras localidades. De esta manera, Vera se convirtió en la primera ciudad del departamento en incorporar su bandera a la exposición.
Oliva destacó la incorporación de la insignia local y remarcó la importancia de que la ciudad cabecera del departamento esté representada dentro de la muestra.
El responsable del área cultural del municipio, César Lugo, explicó los elementos que componen el diseño de la bandera de Vera y su vínculo con la historia productiva y social de la ciudad.
Entre sus principales símbolos se encuentran referencias al origen ferroviario y forestal, con la figura del hachero y el quebracho colorado como elementos destacados.
Los estudiantes, protagonistas de la recorrida
La muestra tuvo además una importante participación de la comunidad educativa local. Más de 3.200 alumnos de los distintos establecimientos de Vera visitaron la exposición durante su permanencia en el Complejo Cultural La Estación.
Los estudiantes pudieron conocer las banderas de otras localidades, acceder a información sobre sus diseños y recorrer el material histórico que acompaña la propuesta.