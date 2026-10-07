Con un plazo de 90 días

Reacondicionan el sistema de agua potable de La Cabral para recuperar el servicio

La intervención beneficiará a unos 260 habitantes de la localidad del departamento San Cristóbal. Incluye una nueva perforación, la reparación de la planta de ósmosis inversa, automatización de equipos y mejoras en la red de impulsión. La inversión supera los $37 millones y el plazo de ejecución previsto es de 90 días.