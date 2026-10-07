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Con un plazo de 90 días

Reacondicionan el sistema de agua potable de La Cabral para recuperar el servicio

La intervención beneficiará a unos 260 habitantes de la localidad del departamento San Cristóbal. Incluye una nueva perforación, la reparación de la planta de ósmosis inversa, automatización de equipos y mejoras en la red de impulsión. La inversión supera los $37 millones y el plazo de ejecución previsto es de 90 días.

Agua potable en La Cabral: realizan una nueva perforación y reparan la planta de ósmosisAgua potable en La Cabral: realizan una nueva perforación y reparan la planta de ósmosis
 12:31
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Comenzó en La Cabral, departamento San Cristóbal, una obra de optimización y reacondicionamiento integral del sistema de agua potable que permitirá recuperar el servicio para unos 260 habitantes de la localidad.

Los trabajos responden al deterioro de la infraestructura existente y a la salida de servicio de las perforaciones que abastecían a la red. Esta situación había obligado a los vecinos a recurrir al suministro mediante bidones en una canilla pública.

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La intervención contempla una nueva perforación de captación, la reparación integral de la planta de ósmosis inversa, la incorporación de sistemas de automatización y distintas tareas sobre la infraestructura de impulsión y almacenamiento.

Una nueva perforación para recuperar el abastecimiento

Uno de los principales componentes de la obra es la ejecución de una nueva perforación, que permitirá reemplazar las unidades existentes que quedaron fuera de servicio debido al agotamiento de la napa.

La nueva captación contará con su correspondiente sistema de bombeo y estará vinculada a la cañería de impulsión existente, encargada de conducir el agua hasta un tanque de fibra de vidrio con una capacidad de 10 metros cúbicos.

Agua potable en La Cabral: realizan una nueva perforación y reparan la planta de ósmosisAgua potable en La Cabral: realizan una nueva perforación y reparan la planta de ósmosis

También se incorporarán sistemas de automatización para regular el funcionamiento de las bombas. Según explicaron desde el área de Agua y Saneamiento, estos dispositivos permitirán optimizar los tiempos de llenado, reducir el desgaste de los equipos y disminuir los costos de operación y mantenimiento.

Reparación de la planta de ósmosis inversa

La obra incluye además el reacondicionamiento electromecánico de la planta de ósmosis inversa, cuya capacidad de tratamiento es de 1.000 litros por hora.

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Los trabajos comprenden el reemplazo de la bomba de baja presión, la instalación de nuevos medidores y caudalímetros y la renovación de los tableros de control y de las protecciones eléctricas.

La intervención busca dejar operativo el sistema de tratamiento y mejorar su funcionamiento, garantizando las condiciones necesarias para el abastecimiento de agua destinada al consumo y uso doméstico.

La obra contempla una inversión superior a los $37 millones, destinada a la adquisición de materiales, equipamiento y ejecución de las tareas técnicas previstas.

Un plazo de 90 días

Con la recuperación de las perforaciones y el reacondicionamiento de la planta, el proyecto apunta a restablecer de manera progresiva el servicio de agua potable en la localidad.

La obra tiene un plazo de ejecución previsto de 90 días e incluye tanto las tareas de infraestructura como la instalación y puesta en funcionamiento de los nuevos componentes del sistema.

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Una vez completada la intervención, las familias de La Cabral podrán volver a contar con una red de abastecimiento de agua potable, reduciendo la dependencia del suministro mediante bidones y mejorando las condiciones de acceso al servicio.

La intervención fue recorrida por autoridades del área provincial de Agua y Saneamiento, junto con representantes de la localidad y equipos técnicos vinculados a la ejecución del proyecto.

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