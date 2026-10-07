Departamento Las Colonias

Colonia San José se prepara para inaugurar una obra clave: el agua potable

Al cumplirse su primer año al frente de la comuna, el presidente comunal Pedro Peretti habló con El Litoral y realizó un balance de gestión y destacó el cumplimiento con los trabajadores, el avance de las obras, la inminente inauguración del servicio de agua potable y los proyectos que acompañan el crecimiento sostenido de la localidad.