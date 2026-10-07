Colonia San José atraviesa un momento de crecimiento y, para acompañar ese proceso, la comuna trabaja en diferentes frentes.
Colonia San José se prepara para inaugurar una obra clave: el agua potable
Al cumplirse su primer año al frente de la comuna, el presidente comunal Pedro Peretti habló con El Litoral y realizó un balance de gestión y destacó el cumplimiento con los trabajadores, el avance de las obras, la inminente inauguración del servicio de agua potable y los proyectos que acompañan el crecimiento sostenido de la localidad.
A un año de haber asumido como presidente comunal, Pedro Peretti realizó un balance de gestión y puso el acento en las obras concretadas, las que están próximas a finalizar y aquellas que necesitan del acompañamiento de otros estamentos del Estado.
“Estamos bien, hoy pagamos y eso no es poco. Los empleados están al día y cada obra iniciada avanza”, resumió Peretti al analizar su primer año de gestión. Para el jefe comunal, mantener las cuentas ordenadas y cumplir con los compromisos asumidos es una de las bases para poder avanzar con proyectos que tienen impacto directo en la comunidad.
Entre las adquisiciones que consideró fundamentales aparece el nuevo tractor. “El tractor que estábamos necesitando ya está en manos de nuestros trabajadores y fue un gran logro por todo lo que significa semejante herramienta”, explicó. La incorporación permitirá mejorar las tareas de mantenimiento y servicios que diariamente debe afrontar la comuna.
A esto se suma el avance del cordón cuneta, una obra que demandó tiempo y planificación, pero que se encuentra en su etapa final. “Nos llevó un tiempo prudencial, pero hoy estamos contentos porque estamos en la etapa final”, señaló.
El agua potable, una obra que espera toda la comunidad
Uno de los grandes objetivos de Colonia San José está a punto de convertirse en realidad. La obra de agua potable se encuentra próxima a su inauguración y representa un paso fundamental para una población que continúa creciendo y que ya supera los 200 habitantes en la zona del pueblo.
“La semana próxima ya estamos en condiciones de hacer la inauguración del agua potable y la gente la espera como una gran obra, muy útil para todos”, destacó Peretti. La actividad contaría con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del senador Rubén Pirola, además de autoridades provinciales y representantes de la comunidad.
El acceso al agua potable significa mucho más que una obra de infraestructura. Es un servicio esencial que mejora las condiciones de vida de los vecinos y acompaña el crecimiento habitacional de la localidad.
En materia de caminos, Peretti remarcó que el mantenimiento de los más de 50 kilómetros de ripio constituye uno de los desafíos permanentes para la comuna. “El ripiado es fundamental. Estamos haciendo un mantenimiento, pero necesitamos hacer arreglos importantes y en eso necesitamos una ayuda extra, ya que no disponemos de dinero en la comuna”, explicó.
La circulación de camiones, especialmente los que ingresan a los tambos para retirar la producción de leche, genera un desgaste permanente en los caminos. La situación se vuelve todavía más compleja cuando se producen lluvias importantes.
Preparados ante las lluvias y con la mirada puesta en el futuro
Ante la posibilidad de un período de lluvias abundantes, la comuna también trabaja en materia preventiva. Peretti explicó que los presidentes comunales e intendentes de la zona vienen manteniendo reuniones con responsables del área meteorológica para analizar escenarios y coordinar acciones.
“Nosotros en la colonia ya estuvimos viendo y hablando con los responsables del área meteorológico. De esas reuniones participamos todos los presidentes comunales e intendentes de la zona”, contó.
En caso de ser necesario, Colonia San José ya tiene previsto un espacio para recibir y resguardar a vecinos. El Club Social y Deportivo Independiente cuenta con capacidad para unas 600 personas y podría transformarse en un punto de asistencia ante una situación extraordinaria.
Peretti también destacó una característica geográfica que favorece a la localidad: “Nuestra Colonia San José es un lugar alto y eso nos favorece”. En ese sentido, aseguró que existe un plan de contingencia y que la cuenca trabaja de manera conjunta con los responsables de cada localidad para estar preparados.
La actividad comunitaria también ocupa un lugar importante en la agenda. La iglesia continúa avanzando mediante el esfuerzo de vecinos y colaboradores. “Es todo a pulmón. Estamos haciendo beneficios para seguir avanzando. Estamos en plena labor y no descuidamos para nada los trabajos que allí se realizan”, sostuvo.
En el plano deportivo, el Club Independiente, próximo a cumplir 40 años, aparece como otro de los pilares de la comunidad. La institución mantiene un acuerdo con la Universidad y desarrolla un trabajo conjunto con la escuelita Crecer.
El objetivo es ofrecerles a los niños de la colonia un espacio cercano para iniciarse en la práctica deportiva y evitar que sus familias tengan que trasladarse a Santo Tomé u otras localidades.
Finalmente, Peretti anticipó que se vienen nuevas inversiones para fortalecer los servicios comunales. Entre ellas, mencionó la posibilidad de adquirir un camión y una nueva desmalezadora.
En paralelo, Estancia San José, barrio o country privado perteneciente a Colonia San José, también atraviesa un proceso de expansión. “Está en pleno crecimiento y eso nos favorece a todos. Hay un acuerdo con Litoral Gas”, señaló Peretti.
El balance del primer año de gestión encuentra así a una comunidad que crece, con obras que comienzan a cambiar su fisonomía y con nuevos desafíos por delante. Agua potable, caminos, maquinaria, infraestructura, deporte y prevención forman parte de una agenda que busca acompañar ese crecimiento sin perder de vista las necesidades cotidianas de los vecinos.