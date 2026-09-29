Felicia se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Virgen del Milagro, una de las celebraciones religiosas más arraigadas de la localidad y de la región. La Comuna y la Parroquia Santa Felicitas convocaron a vecinos y fieles de localidades cercanas a participar de las distintas actividades previstas entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre.
La historia de una promesa que hace más de un siglo reúne a peregrinos en Felicia
La celebración se extenderá del 30 de septiembre al 9 de octubre e incluirá novena, peregrinaciones desde Sarmiento y Nuevo Torino y la misa central. La capilla, levantada en 1901, conserva la imagen llegada desde Italia a fines del siglo XIX y está acompañada por el histórico Museo de las Promesas.
El programa comenzará con la tradicional novena, que se desarrollará diariamente desde este miércoles 30 de septiembre hasta el jueves 8 de octubre, a las 18, en la capilla de la Virgen del Milagro.
Uno de los momentos centrales será la peregrinación del domingo 4 de octubre, cuando grupos de fieles partirán desde distintos puntos de la zona para llegar al santuario y participar de la celebración religiosa.
Peregrinos desde Sarmiento y Nuevo Torino
La jornada del domingo tendrá dos puntos de partida. Desde Sarmiento, los peregrinos iniciarán la caminata a las 3, mientras que desde Nuevo Torino la salida está prevista para las 6.
El arribo al santuario está previsto para las 9, momento en que se celebrará la Misa del Peregrino. Durante la jornada también habrá venta de tortas a beneficio, una propuesta que forma parte de las actividades tradicionales vinculadas con la celebración.
El cronograma continuará el viernes 9 de octubre, día de la Fiesta de la Virgen. A las 16.30 se abrirá un espacio para confesiones y a las 17.30 se celebrará la misa central. Además recomendaron a quienes concurran llevar sus propios sillones para mayor comodidad.
Una historia que comenzó con una promesa
La devoción por la Virgen del Milagro en Felicia tiene sus raíces en una historia familiar que se remonta al siglo XIX. La tradición señala que Anunciada Pirola, ante una situación relacionada con la pérdida del habla, realizó una promesa: si recuperaba su voz, su familia llevaría a Felicia la imagen de la Virgen que era venerada en Italia.
La imagen, de tamaño natural y que actualmente se encuentra en el interior de la capilla, llegó a la región entre 1885 y 1890. Fue trasladada en barco desde Italia hasta Rosario y desde allí continuó el viaje en carreta hasta Felicia, donde inicialmente fue instalada en la vivienda de la familia.
Con el tiempo, la cantidad de personas que acudían a venerarla llevó a la construcción de una capilla, que fue inaugurada en 1901. El inmueble pasó de generación en generación hasta que la familia Guse-Pirola decidió donarlo a la comunidad. Actualmente, el conjunto es propiedad comunal.
La capilla y el Museo de las Promesas
El conjunto arquitectónico conserva características de la construcción tradicional de la época. La capilla es de pequeñas dimensiones, con una única nave a dos aguas y un recinto abovedado. En su interior se encuentra el altar sobreelevado, donde está emplazada la imagen de la Virgen, protegida por un cerramiento de vidrio y ubicada sobre un basamento de granito.
El espacio tiene capacidad para unas 30 personas sentadas. Su reducido tamaño contrasta con la cantidad de peregrinos que, durante más de un siglo, llegaron hasta el lugar para agradecer o cumplir sus propias promesas.
Los objetos y ofrendas dejados por los visitantes dieron origen a una construcción lindera conocida como Museo de las Promesas, vinculada directamente con la capilla a través de una puerta lateral.
El conjunto fue reconocido por su valor histórico y cultural y la Capilla Virgen del Milagro fue declarada patrimonio de todos los santafesinos. La distinción contempla tanto las características arquitectónicas del lugar como el significado que adquirió para la comunidad a lo largo de las generaciones.
La historia de la capilla está estrechamente vinculada con la formación de Felicia y con los lazos construidos entre sus pobladores a partir de la fe compartida. Las celebraciones, las peregrinaciones y las tradiciones que se mantienen hasta la actualidad forman parte de ese patrimonio cultural y religioso.
Así, la Fiesta de la Virgen del Milagro vuelve a convocar a Felicia y a localidades de la región en torno a una tradición que atraviesa generaciones y que tiene en la pequeña capilla y en el Museo de las Promesas dos de sus principales símbolos.