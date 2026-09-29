Fiesta de la Virgen del Milagro

La historia de una promesa que hace más de un siglo reúne a peregrinos en Felicia

La celebración se extenderá del 30 de septiembre al 9 de octubre e incluirá novena, peregrinaciones desde Sarmiento y Nuevo Torino y la misa central. La capilla, levantada en 1901, conserva la imagen llegada desde Italia a fines del siglo XIX y está acompañada por el histórico Museo de las Promesas.