Proyecto habitacional

Seis familias de San Javier fueron preseleccionadas para acceder a una vivienda

El sorteo se realizó en el Club Huracán y correspondió a las últimas seis unidades del proyecto habitacional Mi Tierra, Mi Casa. Cinco de los cupos fueron destinados a grupos con requisitos específicos y tres a demanda general; las familias deberán completar ahora una instancia de evaluación.