Seis familias de San Javier fueron preseleccionadas para acceder a viviendas correspondientes al proyecto habitacional Mi Tierra, Mi Casa, luego de un sorteo realizado en las instalaciones del Club Huracán de la localidad.
Seis familias de San Javier fueron preseleccionadas para acceder a una vivienda
El sorteo se realizó en el Club Huracán y correspondió a las últimas seis unidades del proyecto habitacional Mi Tierra, Mi Casa. Cinco de los cupos fueron destinados a grupos con requisitos específicos y tres a demanda general; las familias deberán completar ahora una instancia de evaluación.
La instancia correspondió a las últimas seis unidades de un proyecto que contempla un total de 59 viviendas construidas sobre terrenos previamente adjudicados. Con este sorteo, 53 familias ya cuentan con su vivienda adjudicada y otras seis avanzaron en el proceso de selección.
El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, de acuerdo con los requisitos establecidos para cada uno de los cupos.
Seis cupos con distintas modalidades
Del total de viviendas sorteadas, una correspondió al cupo para excombatientes de Malvinas, una para personas con discapacidad motriz, una para integrantes de las fuerzas de seguridad con una antigüedad superior a cinco años y tres fueron destinadas a demanda general.
El director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, explicó que las personas seleccionadas en esta instancia todavía no tienen la adjudicación definitiva.
“Las familias que resultaron sorteadas deberán atravesar ahora una instancia de evaluación en la que se verificará que cumplan con todos los requisitos establecidos para acceder a la vivienda”, señaló.
De esta manera, el sorteo constituye el primer paso de un proceso que continuará con la revisión de la documentación y de las condiciones requeridas para completar la adjudicación.
Un proyecto de 59 viviendas
El proyecto se enmarca en Mi Tierra, Mi Casa, un esquema que contempla la adjudicación de terrenos y la posterior construcción de unidades habitacionales.
En San Javier fueron previstas 59 viviendas. En el desarrollo del proyecto, se recuperaron 14 lotes que habían quedado vacantes por falta de pago y que fueron reincorporados al programa habitacional.
Sobre esos terrenos se construyeron 14 viviendas, seis de las cuales corresponden a las unidades incluidas en el sorteo realizado en el Club Huracán.
La finalización de esta etapa permite avanzar en la asignación de las unidades restantes y completar el proceso previsto para el conjunto habitacional.
La demanda habitacional en la ciudad
Durante la jornada también se puso de manifiesto la demanda existente de soluciones habitacionales en San Javier.
La intendenta Ana Maribel González señaló que actualmente hay cerca de 450 familias inscriptas en los registros vinculados a la demanda de viviendas, un dato que refleja la necesidad de ampliar la oferta habitacional en la ciudad.
Para las seis familias preseleccionadas, el próximo paso será la evaluación de la documentación y el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Una vez finalizada esa instancia, se determinarán las adjudicaciones definitivas.