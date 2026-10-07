La Empresa Provincial de la Energía (EPE) abrió ocho ofertas para la renovación integral de la red de baja tensión de Máximo Paz, en una obra que cuenta con un presupuesto oficial de $1.433.853.067,50 y un plazo de ejecución previsto de 450 días.
Máximo Paz: licitan una obra de $1.433 millones para renovar la red eléctrica
La Empresa Provincial de la Energía abrió ocho ofertas para una obra que contempla renovar unos 25 kilómetros de la red de baja tensión de Máximo Paz. El proyecto incluye el reemplazo de cables convencionales por conductores preensamblados y de estructuras deterioradas por columnas de hormigón armado.
La licitación contempla la modernización de aproximadamente 25 kilómetros de tendido eléctrico, con el reemplazo de cables convencionales por conductores preensamblados y la renovación de estructuras que presentan deterioro.
La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de seguridad, resistencia y estabilidad de la red de distribución eléctrica de la localidad.
Reemplazo de cables y estructuras
El proyecto prevé la remodelación de aproximadamente 24,47 kilómetros de red de baja tensión mediante la instalación de conductores preensamblados de aluminio de 3x70+1x50+1x25 mm².
Estos cables cuentan con aislamiento y permiten reducir el riesgo de accidentes asociados al contacto involuntario entre conductores. Además, presentan características que disminuyen las posibilidades de conexiones irregulares y mejoran el comportamiento de la red frente a determinadas condiciones climáticas.
La obra también contempla la adecuación de tendidos preensamblados existentes y el retiro de aproximadamente 27,10 kilómetros de red convencional, incluidos conductores y elementos actualmente en servicio o en desuso que serán sustituidos por la nueva infraestructura.
En paralelo, las estructuras deterioradas serán reemplazadas por columnas de hormigón armado, con mayor resistencia mecánica y capacidad para soportar las condiciones climáticas habituales de la zona.
Ocho empresas presentaron ofertas
Durante el acto de apertura de la licitación se recibieron ocho propuestas económicas, cuyos valores deberán ser analizados junto con la documentación técnica antes de definir la adjudicación.
Las ofertas, todas expresadas sin IVA, fueron las siguientes:
Las Heras S.A.: $1.124.897.946,23.
Servicios EICHA S.R.L.: $1.072.220.556,22.
Bridge Hydrogen S.A.: $1.287.611.463,64.
COEMYC S.A.: $1.400.164.400,16.
Electromecánica TACUAR S.R.L.: $1.020.925.890,07.
DIANA BEE: $996.997.860.
Pirámide Constructora S.A.: $1.189.385.605,54.
BAUZA Ingeniería S.R.L.: $1.426.676.618,08.
La propuesta de DIANA BEE, por $996.997.860 más IVA, fue la de menor monto entre las ocho presentadas, aunque la definición no depende únicamente de la oferta económica. La adjudicación se realizará luego de completar la evaluación técnica y administrativa correspondiente.
Una red más segura y resistente
La renovación permitirá avanzar hacia una red de distribución con mayor proporción de conductores preensamblados y estructuras de mayor resistencia.
Además de mejorar las condiciones de seguridad, la intervención busca reducir las interrupciones vinculadas con fallas en tendidos y estructuras, particularmente frente a episodios de viento y tormentas.
Una vez adjudicada la obra, el plazo previsto para su ejecución será de 450 días, durante los cuales se desarrollarán las tareas de retiro de instalaciones existentes, colocación de los nuevos conductores, adecuación de los tendidos y renovación de las estructuras de soporte.