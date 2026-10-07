En el sur santafesino

Máximo Paz: licitan una obra de $1.433 millones para renovar la red eléctrica

La Empresa Provincial de la Energía abrió ocho ofertas para una obra que contempla renovar unos 25 kilómetros de la red de baja tensión de Máximo Paz. El proyecto incluye el reemplazo de cables convencionales por conductores preensamblados y de estructuras deterioradas por columnas de hormigón armado.