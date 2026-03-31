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Condenaron a dos jóvenes por abuso sexual de una niña en el departamento San Justo

Se trata de Agustín Emiliano Aguirre, a quien se le impusieron diez años de prisión; y Bruno Leonel Aguirre, quien recibió una pena a ocho años y seis meses de prisión. Tienen 21 y 22 años, respectivamente, y cometieron los ilícitos en 2023. La sentencia fue dispuesta en un juicio oral en el que el fiscal Pablo Lipowy y la fiscal Daniela Montegrosso representaron al MPA.

Condenaron a dos hombres por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar Condenaron a dos hombres por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar
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Dos hombres de 21 y 22 años fueron condenados por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en una localidad del departamento San Justo. Se trata de Agustín Emiliano Aguirre, para quien se dispusieron diez años de prisión; y Bruno Leonel Aguirre, quien recibió una pena a ocho años y seis meses de prisión.

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La sentencia fue dispuesta por el juez Lisandro Aguirre, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Pablo Lipowy y la fiscal Daniela Montegrosso representaron al MPA en el debate. Luego de conocer el veredicto, indicaron que “valoramos la sentencia condenatoria”, y aclararon que “esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir”.

Abusos

Lipowy y Montegrosso sostuvieron que “los condenados atentaron contra la integridad sexual de la víctima en junio de 2023”, y agregaron que “en esa época, ella transitaba su escolaridad primaria”. Según precisaron, “los dos hombres que abusaron de la niña convivían con ella y con otros integrantes de la familia”.

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“Para llevar adelante su accionar delictivo, los condenados aprovecharon oportunidades en las que, por separado, se quedaron a solas con la víctima”, manifestaron los fiscales. “Ambos cometieron los ilícitos en el inmueble en el que residían y Agustín Aguirre además lo hizo en la casa de otro pariente”, especificaron.

“Por el contexto y la reiteración de las situaciones abusivas, lo sucedido tuvo entidad suficiente para afectar el normal desarrollo de la sexualidad de la niña”, aseveraron.

Delitos

Tanto Agustín como Bruno Aguirre fueron condenados como autores de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la situación de convivencia preexistente).

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