Judiciales

Condenaron a dos jóvenes por abuso sexual de una niña en el departamento San Justo

Se trata de Agustín Emiliano Aguirre, a quien se le impusieron diez años de prisión; y Bruno Leonel Aguirre, quien recibió una pena a ocho años y seis meses de prisión. Tienen 21 y 22 años, respectivamente, y cometieron los ilícitos en 2023. La sentencia fue dispuesta en un juicio oral en el que el fiscal Pablo Lipowy y la fiscal Daniela Montegrosso representaron al MPA.