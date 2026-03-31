Tras la votación del lunes

Batacazo en Huracán de Vera: ganó la oposición por una clara diferencia y se inicia una nueva era en el club

La lista Sangre Blanca y Negra, que encabezaba Juan Carlos “Beto” Álvarez, se impuso por 106 a 76 votos a la nómina liderada por el actual presidente Lucas Beca.