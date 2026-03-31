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Tras la votación del lunes

Batacazo en Huracán de Vera: ganó la oposición por una clara diferencia y se inicia una nueva era en el club

La lista Sangre Blanca y Negra, que encabezaba Juan Carlos “Beto” Álvarez, se impuso por 106 a 76 votos a la nómina liderada por el actual presidente Lucas Beca.

Juan Carlos “Beto” Álvarez, en primer plano, recibe el saludo de Lucas Beca.Juan Carlos “Beto” Álvarez, en primer plano, recibe el saludo de Lucas Beca.
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El Club Huracán de Vera vivió una jornada democrática con la realización de elecciones para renovar su comisión directiva. El resultado marcó el triunfo de la lista encabezada por Juan Carlos “Beto” Álvarez, que se impuso por 106 votos contra 76 al oficialismo liderado por el actual presidente Lucas Beca.

Tras conocerse los resultados, ambos referentes destacaron el clima de respeto y transparencia en el proceso, a pesar de que durante el proceso electoral arreciaron denuncias cruzadas.

El presidente saliente, Lucas Beca, asumió el resultado y valoró el desarrollo de los comicios: “Hoy toca irnos, chicos. Perdimos 106 a 76… es lo que toca, es la democracia del club”.

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En ese sentido, remarcó la importancia de haber podido llevar adelante elecciones luego de mucho tiempo: “No se hacía hace un montón, y el socio habló como debería ser”.

Beca también tuvo palabras de reconocimiento para la lista ganadora: “Los felicito a los ganadores, no solo por ganar, sino por el coraje de involucrarse en la institución con lo que eso significa”.

Además, destacó la dificultad de conformar equipos de trabajo en clubes barriales: “Es un proceso muy difícil encontrar gente para colaborar, para sumar una comisión directiva, pero lo logramos los dos”.

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En un mensaje de cierre, el dirigente dejó en claro su acompañamiento a la nueva etapa institucional: “Hoy ya Huracán tiene nuevos dirigentes. Espero que les vaya muy bien, como nos fue a nosotros, porque nos fue muy bien, lo disfrutamos”.

Y agregó: “En nombre de mi comisión directiva y colaboradores, quedamos a disposición”.

Álvarez: “Hoy comienza nuestro trabajo”

Por su parte, el flamante presidente electo, Beto Álvarez, se mostró agradecido y destacó el clima en el que se desarrolló la elección: “No tenemos palabras, porque nos trataron súper bien. Hubo respeto mutuo de ambas partes”.

Asimismo, remarcó la transparencia del proceso: “Todo transparente, todo normal. Súper tranquilo”.

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Álvarez también puso el foco en el desafío que se viene: “Hoy comienza nuestro trabajo”.

Un proceso con diálogo entre las partes

Ambos dirigentes coincidieron en resaltar la relación personal y el diálogo mantenido durante la jornada: “Nos conocemos de toda la vida”, señalaron.

Incluso, Beca mencionó que ya habían conversado previamente: “Se lo dije hoy temprano cuando hablamos”.

Lo que viene

Tras la elección, resta la realización de la asamblea correspondiente para formalizar el proceso institucional, en una decisión que -según se indicó- fue acordada entre ambas listas.

La jornada dejó como saldo una transición ordenada y en buenos términos, con un mensaje común de cara al futuro del club: “Siempre primero Huracán”.

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