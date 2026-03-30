Huracán elige autoridades entre dos listas y en un contexto de denuncias cruzadas

El club verense convocó a elecciones para el próximo 30 de marzo para renovación de su Comisión Directiva.
El tramo final de la campaña ganó efervescencia por los cuestionamientos mutuos entre los sectores que pugnan por conducir el club.
El club verense convocó a elecciones para el próximo 30 de marzo para renovación de su Comisión Directiva.
Ese día, los socios elegirán a quienes conduzcan los destinos de la institución entre dos propuestas: la que encabeza el actual presidente Lucas Beca, que va por la reelección, y la que lidera el exjugador de El Globo, Juan Carlos “Beto” Álvarez.
No escapa a la opinión pública que Huracán la recta final hacia la compulsa electoral se transita en medio de un clima enrarecido, con denuncias cruzadas entre los postulantes a presidir la entidad de calle Lisandro de la Torre.
Esos señalamientos tiene carril de ida y vuelta. Mientras desde la oposición se sindica a la dirigencia actual de minar la vida institucional con actitudes individualistas, a la par de haberle abierto las puertas del huracanismo a la política partidaria verense, junto con una funcionamiento deficiente en cuanto a lo estatutario -libros de actas, entradas del Regional, campaña de afiliación de nuevos socios que ya estarían asociados a otros clubes para forzar la votación-, desde el oficialismo apuntan que integrantes de la lista opositora nunca se acercaron a interesarse por la vida del club y que, además, ponen en oído de los socios versiones infundadas para llevar agua para su molino.
Lo cierto y concreto es que, en los últimos días, familias enteras que son reconocidas simpatizantes y tienen al día el carnet de societario de otros clubes de la ciudad, fueron afiliadas a Huracán por la gestión en funciones.
Consultado sobre ese particular y llamativa circunstancia, Lucas Beca dijo que no es la primera vez una persona es socio de dos o más clubes, con lo cual admitió la acción compulsiva de atraer socios a último momento, pero le resto dramatismo a la situación.
“Yo mismo soy socio de otro club de Vera”, reveló. Al mismo tiempo, negó que HFBC sea utilizado como plataforma para el desembarco de la política, al afirmar que “tenemos relaciones con la Municipalidad y con el senador, pero solo para conseguir cosas para el club”.
“Beto” Álvarez, por su parte, dijo estar al tanto de la movida que estaría alentada por un sector del PJ, empero se enfocó en pedir el voto a los huracanistas para poder reflotar el club que el año pasado terminó último en el torneo de la LVF.
En el marco del proceso electoral en Huracán FBC de Vera, el actual presidente y candidato a la reelección por la lista “Siempre Adelante”, Lucas Beca, respondió a cuestionamientos y defendió su gestión, dejando fuertes definiciones.
Beca describió la realidad económica de las instituciones locales. “Acá en Vera, los dirigentes de los clubes son administradores de miseria”.
En ese sentido, explicó el bajo aporte que implica la masa societaria: “La cuota de Huracán son 3.000 pesos. Eso no le mueve la aguja a nadie, menos que un paquete de cigarrillos”.
Asimismo, remarcó que muchos socios colaboran más por afinidad que por pertenencia exclusiva al expresar que “hay gente que se hace socia porque conoce a alguien o quiere acompañar. Ser de otro club no te quita el amor por el tuyo”.
El dirigente cuestionó en duros términos el tono de la campaña de la lista opositora. “No te estás jugando la intendencia, votan los socios. No hagamos ese daño, no dañemos la institución”, reclamó, en tanto rechazó acusaciones en su contra: “Están diciendo que el presidente se robó cosas del club. ¿Qué les pasa?”.
Y aseguró que “si pierdo la elección, me voy a mi casa. Pero no ensuciemos al club”.
El dirigente que quiere seguir conduciendo el club enumeró mejoras realizadas durante su gestión: “Se hicieron 32 metros de tribunas, se cambió el tejido y se colocaron 120 luces LED en la cancha”.
Al respecto, aclaró “eso se hizo con plata del club y con administración del club. Ahí no vino ningún político”.
Beca no se rehusó a referirse a rumores que vinculan su gestión con sectores políticos que estarían intentando hacer pie en el club: “Ahora hay una publicación involucrándome con la política del Senado. A ver, en la obra más grande que se hizo en el 2025 en el club vino de la mano de la Intendente. No vino de la mano del Senado”.
Sobre ese tema, muy cuestionado por la oposición, insistió con que “ni el senador, ni la Municipalidad, ni el gobernador me van a decir lo que tengo que hacer”.
Luego, puso en contexto el logro de la gradas para los hinchas: “Mi hijo se va a sentar cuando yo me muera en la tribuna y va a decir ‘esta la hizo mi papá’. Porque las luces se pueden quemar, pero las tribunas no se van a caer. Entonces yo defiendo eso”.
Uno de los momentos más sensibles durante la entrevista se dio al explicar la implementación de la copa de leche: “Se me desmayó un pibe en una práctica porque no había comido en todo el día. Yo no me permito eso. Al otro día salí a gestionar la copa de leche”.
Sobre cuestionamientos administrativos, supuesta falta de libro de actas y controversia por las entradas rendidas de un partido que Huracán jugó de local por el Regional a cancha llena, Beca fue tajante: “Eso es una falacia. Se hicieron todas las asambleas y fue una sola persona”.
Específicamente, con relación a versiones sobre ingresos por partidos confrontó a su críticos: “Decían que ganábamos 6 o 7 millones por partido. ¿Por qué no fueron a la asamblea a reclamar?”.
Finalmente, llamó a bajar el nivel de confrontación porque “somos todos Huracán. Después de las elecciones tenemos que seguir caminando juntos”. “Yo primero el club, segundo el club y tercero el club. Esta gente sale a ensuciar gratuitamente, manda gente a escribir por Facebook y yo no salgo a responder porque no voy a bajar mi nivel. Porque eso es bajar el nivel para mí. Y decime autoritario, decime lo que vos quieras, pero como yo digo, eso es bajar el nivel. Ese es el terreno de ellos al cual yo no voy a ir”.
El candidato opositor Juan Carlos “Beto” Álvarez expuso su mirada sobre la situación del club, cuestionó a la actual conducción y planteó sus propuestas. Lidera la lista “Sangre Blanca y Negra”.
“Beto” Álvarez explicó cómo se conformó el espacio que competirá en la elección del próximo lunes 30: “Esta lista se formó a raíz de un grupo de 10 jugadores del club. Nunca hubo una dirigencia integrada por jugadores y fuimos sumando gente hasta armar un lindo grupo”.
En cuanto al diagnóstico de la realidad que atraviesa el club, se mostró crítico al afirmar que “vemos que el club está medio deteriorado, está caído”, y lamentó que “el verdadero hincha y socio no está participando, y cuando pasa eso es porque las cosas no están funcionando bien”.
También hizo referencia al rendimiento deportivo del equipo: “El año pasado terminó último. Huracán siempre fue un club para pelear semifinales para arriba”.
Con experiencia por haber pasado por el fútbol de Huracán y de otros clubes de Vera, analizó que “en el fútbol podés ganar, podés perder. Eso el que juega al fútbol lo sabe. Pero hubo un éxodo masivo de jugadores que no conocemos bien el por qué. Pero eso fue un éxodo masivo de jugadores importantes del club, que nunca ha pasado en la historia. Yo te digo, como un buen jugador, todo el mundo quería jugar en Huracán. Y hoy vemos que nadie quiere jugar en Huracán“.
“Pero Huracán es un equipo muy grande. Somos la mitad de más uno de Vera, digo esto respetando a todos los otros clubes, pero es la verdad”.
Álvarez abordó uno de los puntos centrales de la controversia suscitada en las últimas semanas: el padrón electoral. “Vimos gente que apareció como socia y que no tiene relación con Huracán, incluso identificada con otros clubes. Nos sorprendió ver en el padrón gente que nunca vimos en la cancha”.
“Gente que no tiene ni un tipo de relación con Huracán; es de notorio conocimiento que son simpatizantes de otros clubes y que se asociaron ahora a lo último. Y no sabemos por qué. Nosotros no teníamos acceso a ningún libro”, fustigó.
“Nosotros lo único que pedimos es que el destino del club sea elegido por auténticos socios, ¿entendés?”, enlazó.
En la arena institucional, planteó dudas sobre el proceso que lleva adelante la gestión actual y denunció que “no tenemos acceso a los libros. Somos socios, pero no tenemos participación en la vida institucional”.
A la vez, también cuestionó la dinámica de las asambleas: “Después de las elecciones ya no hay tiempo de reclamo, y la asamblea se hace el mismo día” de las elecciones.
El candidato centró su discurso en la legitimidad del voto: “Lo único que pedimos es que el destino del club sea elegido por los auténticos socios”. Y reforzó sus dichos: “Un club de barrio es sentimiento. Cuando se empieza a usar para otros intereses, deja de ser transparente”.
Con los pies en la tierra, el candidato opositor describió su proyecto sin caer en promesas grandilocuentes: “No vamos a prometer cosas que no se pueden cumplir. Sabemos la dificultad que tienen los clubes”.
En cambio, apuntó a objetivos concretos como “darle lo básico a los jugadores para que puedan entrenar y jugar cómodos”.
“Las inferiores son el principal patrimonio del club y hay que darles más participación”, aseveró, poniendo el foco en las formativas.
Finalmente, dejó un mensaje claro de cara a la elección: “Que cada uno decida el destino de su propio club. Yo jamás formaría parte de decisiones en otro club”.