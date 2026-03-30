A cargo del senador Borla

Presentan en Marcelino Escalada el "Manual de Clubes", una guía clave para dirigentes deportivos

La obra del Dr. Carlos Iparraguirre reúne herramientas jurídicas y de gestión para instituciones deportivas. El acto será este martes en el SUM comunal, con la invitación del senador Rodrigo Borla.