Presentan en Marcelino Escalada el "Manual de Clubes", una guía clave para dirigentes deportivos

El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, invitó a la comunidad a participar de la presentación del “Manual de Clubes”, una obra del Dr. Carlos Iparraguirre que busca brindar herramientas concretas para el fortalecimiento institucional de las entidades deportivas en Argentina.
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El encuentro se desarrollará este martes 31 de marzo, a partir de las 19.30, en el Salón de Usos Múltiples de la comuna de Marcelino Escalada, y está dirigido especialmente a dirigentes deportivos, profesores de educación física y a todos aquellos vinculados al desarrollo del deporte amateur y federado.
La publicación constituye un trabajo colectivo de gran envergadura: cuenta con cuatro compiladores, 34 autores, 12 capítulos y 36 artículos, distribuidos en casi 400 páginas que abordan de manera integral el funcionamiento de los clubes.
Según explicó Borla, se trata de un material que permite comprender desde los aspectos más básicos hasta cuestiones específicas de la gestión institucional.
“Es un libro que establece cómo funcionan los clubes, desde cómo conformar una comisión directiva o tramitar la personería jurídica, hasta cómo cobrar derechos que les corresponden, como en el caso del pase de un jugador de fútbol”, detalló.
Una guía integral para la gestión deportiva
El “Manual de Clubes” propone un recorrido completo por las distintas dimensiones que hacen al funcionamiento de estas instituciones, consideradas pilares fundamentales del entramado social en todo el país.
Entre los contenidos se destacan temas como la naturaleza jurídica de los clubes, los mecanismos de control estatal y el acceso al apoyo institucional, aspectos claves para quienes inician o sostienen la vida administrativa de una entidad.
Asimismo, la obra aborda cuestiones vinculadas a la gestión cotidiana, incluyendo responsabilidades legales, normas de cumplimiento (compliance) y estrategias para optimizar el funcionamiento interno, con el objetivo de lograr instituciones más ordenadas y eficientes.
Herramientas frente a desafíos actuales
Otro de los ejes centrales del libro es el abordaje de situaciones complejas que pueden atravesar los clubes, como problemas de insolvencia, conflictos internos o cuestiones disciplinarias, ofreciendo herramientas para su resolución dentro de un marco normativo claro.
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También se incluyen capítulos dedicados a la relación con federaciones, los derechos de formación de los deportistas —en el marco de la Ley 27.211— y mecanismos de compensación económica, temas de creciente relevancia en el ámbito deportivo.
En paralelo, se analizan estrategias para el fortalecimiento institucional, con propuestas orientadas a la sustentabilidad de los clubes, el desarrollo de sponsoreo y la organización de eventos deportivos que dejen un impacto positivo en las comunidades.
Profesionalización y desarrollo a futuro
El manual también pone el foco en la necesidad de avanzar hacia una mayor profesionalización de la gestión deportiva, incorporando conceptos vinculados a la empresa deportiva, las inversiones y las fuentes de financiamiento.
En este sentido, la obra busca no solo ordenar el presente de las instituciones, sino también proyectarlas hacia el futuro, en un contexto donde los clubes enfrentan crecientes desafíos económicos, legales y organizativos.
La presentación en Marcelino Escalada se inscribe así en una iniciativa que apunta a acercar conocimiento técnico y herramientas prácticas a quienes sostienen día a día la vida de los clubes, promoviendo su desarrollo como espacios de contención, formación y construcción comunitaria.