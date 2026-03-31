Dolor en Avellaneda por la muerte del padre Nicolás Benítez

La ciudad de Avellaneda atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento del sacerdote Nicolás Benítez, ocurrido el domingo por la noche en circunstancias que generaron una fuerte conmoción entre los fieles.
La muerte del padre Nicolás Benítez, ocurrida mientras celebraba misa, generó conmoción en Avellaneda. El municipio decretó dos días de duelo.
La ciudad de Avellaneda atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento del sacerdote Nicolás Benítez, ocurrido el domingo por la noche en circunstancias que generaron una fuerte conmoción entre los fieles.
De acuerdo a la información oficial, el presbítero se descompensó mientras celebraba la Santa Misa en la parroquia local. Inmediatamente fue asistido y trasladado a un centro de salud, donde ingresó a terapia intensiva. Sin embargo, minutos más tarde sufrió un paro cardíaco del cual no logró recuperarse.
La noticia impactó de lleno en la comunidad religiosa y en los vecinos de la ciudad, que rápidamente expresaron su pesar ante la pérdida de un referente espiritual cercano y comprometido con su labor pastoral.
El fallecimiento fue comunicado por el obispo Ángel José Macín, quien transmitió un mensaje de fe en medio del dolor. “Los invito a renovar, junto al Pueblo de Dios, nuestra confianza en Cristo muerto y resucitado. Que Dios lo tenga en su gloria”, expresó.
Desde distintos sectores de la comunidad se multiplicaron las muestras de afecto y reconocimiento hacia el sacerdote, destacando su vocación de servicio, su cercanía con los fieles y su permanente acompañamiento en la vida cotidiana de la parroquia.
Los restos del padre Benítez fueron velados en el templo parroquial de Avellaneda, mientras que el sepelio se realizó este lunes por la tarde en el cementerio de Reconquista, luego de la misa de cuerpo presente.
En paralelo, la Municipalidad de Avellaneda manifestó su pesar mediante un comunicado oficial. El intendente Gonzalo Braidot expresó el acompañamiento del gobierno local a la familia, seres queridos y a toda la comunidad católica.
Como señal de respeto y reconocimiento, el Ejecutivo dispuso además dos días de duelo en la ciudad, destacando la huella que el sacerdote dejó a través de su tarea pastoral.
“La Municipalidad de Avellaneda expresa su profundo pesar ante el fallecimiento del Padre Nicolás Benítez”, señala el comunicado, en el que también se eleva una oración por su eterno descanso.