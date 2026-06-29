9 de Julio

La red de agua potable de Florencia supera los 24 kilómetros de cañerías instaladas

La obra de ampliación y modernización del sistema de agua potable de Florencia ya registra un 65 % de avance. Con más de 24 kilómetros de cañerías instaladas, nuevas cisternas y 1.320 conexiones domiciliarias, el proyecto busca mejorar el abastecimiento y garantizar un servicio más eficiente para la ciudad.