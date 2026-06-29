La ampliación y modernización del sistema de agua potable de la ciudad de Florencia continúa avanzando y ya registra un 65 % de ejecución. La intervención, que contempla nuevas redes de distribución, mayor capacidad de almacenamiento y conexiones domiciliarias, tiene como objetivo optimizar el abastecimiento y garantizar un servicio más eficiente y seguro para la población.
La red de agua potable de Florencia supera los 24 kilómetros de cañerías instaladas
La obra de ampliación y modernización del sistema de agua potable de Florencia ya registra un 65 % de avance. Con más de 24 kilómetros de cañerías instaladas, nuevas cisternas y 1.320 conexiones domiciliarias, el proyecto busca mejorar el abastecimiento y garantizar un servicio más eficiente para la ciudad.
Entre los principales avances de la obra ya se instalaron más de 24 kilómetros de cañerías y se concretaron 1.320 nuevas conexiones domiciliarias, mientras continúan los trabajos para ampliar la cobertura del servicio en distintos sectores de la ciudad.
Nuevas cisternas y mayor capacidad de almacenamiento
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que uno de los hitos más importantes del proyecto fue la incorporación de dos nuevas cisternas de 100 metros cúbicos cada una en la planta potabilizadora.
"La modernización integral del sistema ya superó los 24 kilómetros de cañerías colocadas y sumamos 1.320 nuevas conexiones domiciliarias. Uno de los hitos más importantes de esta etapa fue la instalación de dos nuevas cisternas de 100 metros cúbicos cada una, destinadas al almacenamiento de agua cruda y tratada. Esto permitirá duplicar la capacidad de reserva antes de la distribución, optimizando además el consumo energético y reduciendo los riesgos de fallas del sistema", explicó.
Estas mejoras permitirán fortalecer el funcionamiento de la planta potabilizadora y brindar mayor estabilidad al suministro, especialmente durante los períodos de mayor demanda.
Continúan las obras de ampliación de la red
El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, precisó que durante el último mes se colocaron otros 5.000 metros de cañerías y se completaron sectores estratégicos de la red de impulsión.
"El plan de trabajo para las próximas semanas incluye avanzar con la ampliación de la red de distribución urbana y ejecutar las tareas necesarias para extender de forma segura la traza de la cañería de impulsión principal", señaló.
En tanto, el intendente de Florencia, Fabio Villa, destacó el ritmo de ejecución de la obra y remarcó que el proyecto ya alcanzó el 65 % de avance, lo que permitirá mejorar el acceso al agua potable para cientos de familias de la ciudad.
Una obra para fortalecer el servicio
El proyecto contempla una renovación integral del sistema de abastecimiento de agua potable mediante la ampliación de las redes de distribución, la incorporación de infraestructura de almacenamiento y la optimización de la planta potabilizadora.
Una vez finalizada, la obra permitirá mejorar la presión y la continuidad del servicio, aumentar la capacidad operativa del sistema y brindar mayor previsibilidad en el suministro para los habitantes de Florencia.
Además de responder al crecimiento urbano de la ciudad, la infraestructura busca fortalecer las condiciones sanitarias y garantizar un servicio acorde a las necesidades actuales y futuras de la comunidad.