La construcción del nuevo edificio del Instituto Superior de Profesorado Nº 26 "Alicia Peralta Pino" ya se encuentra en ejecución en la ciudad de Ceres. El establecimiento funcionará en el predio del antiguo hospital local, ubicado en la intersección de bulevar Bernardo de Irigoyen y Leandro N. Alem, donde comenzaron las tareas de demolición y preparación del terreno.
El Profesorado Nº 26 de Ceres tendrá un nuevo edificio con una inversión superior a los $1.900 millones
La construcción del nuevo edificio del Instituto Superior de Profesorado Nº 26 "Alicia Peralta Pino" ya está en marcha en la ciudad de Ceres. La obra demandará una inversión superior a los 1.900 millones de pesos y permitirá dotar a la institución de instalaciones modernas, diseñadas para responder a las necesidades académicas y educativas de la comunidad.
La obra representa una inversión superior a los 1.900 millones de pesos y permitirá que la institución cuente con un espacio especialmente diseñado para el desarrollo de sus actividades académicas.
Actualmente, la empresa Panetto, responsable de los trabajos, finalizó la demolición de parte de la estructura existente y avanza con la excavación de las bases que darán inicio a la construcción del nuevo edificio.
Un diseño pensado para la actividad educativa
El proyecto contempla una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados y propone una estructura organizada a partir de un volumen principal elevado, que concentra los espacios educativos en la planta alta y genera un área cubierta en la planta baja.
En el nivel superior funcionarán cinco aulas, un bloque sanitario, una biblioteca y una sala de lectura. En tanto, la planta baja dispondrá de un hall de ingreso, un aula especial, las dependencias administrativas y un salón de usos múltiples, acompañado por cocina y cantina.
El diseño busca ofrecer espacios amplios, funcionales y adaptados a las necesidades de docentes, estudiantes y personal de la institución.
Construcción tradicional y menor mantenimiento
Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que el edificio será construido mediante un sistema tradicional, una decisión orientada a facilitar el mantenimiento y favorecer el uso de materiales y mano de obra disponibles en la región.
El secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, explicó que este tipo de construcción "permite utilizar mano de obra que puede encontrarse en la misma región" y destacó que, además de simplificar las tareas de mantenimiento a futuro, genera movimiento para proveedores y servicios vinculados a la actividad de la construcción.
Una obra que fortalece la infraestructura educativa
El nuevo edificio del Instituto Superior de Profesorado Nº 26 forma parte de un conjunto de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura de los institutos de formación docente en la provincia.
Entre ellas se encuentran la construcción del nuevo edificio del Instituto Superior de Profesorado Nº 8 "Guillermo Almirante Brown", en la ciudad de Santa Fe; la finalización del nuevo edificio del Instituto Superior de Profesorado Nº 3 "Profesor Eduardo Laferriere", en Villa Constitución; y el proyecto de refacción e impermeabilización del Instituto Superior de Profesorado Nº 2 "Joaquín V. González", de Rafaela.
Una vez concluida, la obra permitirá que el Profesorado Nº 26 cuente con instalaciones modernas y especialmente diseñadas para acompañar el crecimiento de la institución y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para toda la comunidad educativa de Ceres y la región.