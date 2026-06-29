Departamento San Cristóbal

El Profesorado Nº 26 de Ceres tendrá un nuevo edificio con una inversión superior a los $1.900 millones

La construcción del nuevo edificio del Instituto Superior de Profesorado Nº 26 "Alicia Peralta Pino" ya está en marcha en la ciudad de Ceres. La obra demandará una inversión superior a los 1.900 millones de pesos y permitirá dotar a la institución de instalaciones modernas, diseñadas para responder a las necesidades académicas y educativas de la comunidad.