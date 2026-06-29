La obra de protección de la Cascada del Arroyo Saladillo continúa avanzando y ya presenta un 70 % de ejecución.
La obra de protección de la Cascada del Saladillo consolida sus estructuras principales
Con una ejecución del 70 % y una inversión superior a los 30 mil millones de pesos, la obra de estabilización de la Cascada del Saladillo completó las principales pantallas subterráneas de contención. La intervención busca detener el avance de la erosión y preservar una infraestructura vial estratégica para la conectividad del sur del Gran Rosario.
La intervención, considerada una de las más importantes en materia de infraestructura hídrica de la provincia, tiene como objetivo detener el proceso de erosión regresiva del cauce y preservar la estabilidad de puentes y vías de comunicación que conectan las ciudades de Rosario y Villa Gobernador Gálvez.
Con una inversión superior a los 30 mil millones de pesos, los trabajos ya permitieron completar las principales estructuras subterráneas de contención, un hito técnico que representa un avance significativo dentro del proyecto integral.
Completaron las pantallas de contención
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que la obra alcanzó el 70 % de avance y detalló que ya finalizaron los principales elementos de contención subterránea.
"Actualmente la obra presenta un 70 % de avance y ya se completaron los principales elementos subterráneos de contención: los 19 módulos de la pantalla principal, ubicada aguas abajo, y los 53 bloques de anclaje correspondientes a la estructura, aguas arriba. Al mismo tiempo, se finalizaron las tareas de coronamiento y vinculación en el margen de Villa Gobernador Gálvez, mientras continúan en el margen de Rosario", explicó.
Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, señaló que las tareas actuales se concentran en la consolidación de la estructura.
"Estamos finalizando las tareas de coronamiento y vinculación en el lado rosarino y comenzamos con estos trabajos en el cauce del arroyo, para consolidar la estabilidad definitiva del sistema", indicó.
Las pantallas de contención están construidas con hierro y hormigón, alcanzan una profundidad de 33 metros y se extienden a lo largo de los 104 metros que comprende el cauce del Arroyo Saladillo.
Una intervención para proteger la conectividad regional
El objetivo principal de la obra es detener el retroceso de la cascada, un fenómeno erosivo que durante años avanzó sobre el cauce y puso en riesgo infraestructura vial de importancia para el área metropolitana.
La intervención protege especialmente al Puente Molino Blanco y al puente de la avenida Circunvalación 25 de Mayo, dos pasos fundamentales para la conexión entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez, utilizados diariamente por miles de vehículos particulares, transporte público y unidades de carga.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Recursos Hídricos, ambos puentes permiten unir las dos ciudades en menos de diez minutos. La preservación de estas estructuras evita desvíos que podrían extender los recorridos hasta ocho kilómetros y demandar más de veinte minutos adicionales de viaje.
Un proyecto integral de infraestructura hídrica
La obra se desarrolla en distintas etapas. En una primera instancia se realizaron trabajos de reacondicionamiento y protección de los estribos del Puente Molino Blanco para reforzar su estabilidad estructural.
Posteriormente comenzó la ejecución de las dos pantallas subterráneas de contención, consideradas el núcleo del proyecto por su función de frenar el avance de la erosión del arroyo.
Actualmente los trabajos avanzan sobre las tareas de coronamiento, vinculación y consolidación del sistema, pasos necesarios para completar una intervención destinada a garantizar la estabilidad del cauce y resguardar una infraestructura estratégica para la movilidad y la actividad logística del sur del Gran Rosario.