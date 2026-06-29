Entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La obra de protección de la Cascada del Saladillo consolida sus estructuras principales

Con una ejecución del 70 % y una inversión superior a los 30 mil millones de pesos, la obra de estabilización de la Cascada del Saladillo completó las principales pantallas subterráneas de contención. La intervención busca detener el avance de la erosión y preservar una infraestructura vial estratégica para la conectividad del sur del Gran Rosario.