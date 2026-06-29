Departamento Constitución

El nuevo Samco de J.B. Molina alcanza el 75 % de avance y entra en su etapa final

Con una ejecución del 75 %, la construcción del nuevo Samco de J.B. Molina avanza en su etapa final. El edificio incorporará consultorios, diagnóstico por imágenes, sectores de internación y equipamiento moderno para fortalecer la atención sanitaria de la localidad y la región.