La construcción del nuevo edificio del Samco de J.B. Molina continúa avanzando y ya registra un 75 % de ejecución. La obra, que demanda una inversión provincial superior a los 1.500 millones de pesos, busca ampliar y modernizar la infraestructura sanitaria de la localidad, mejorando tanto las prestaciones médicas como las condiciones de trabajo del personal de salud.
El nuevo Samco de J.B. Molina alcanza el 75 % de avance y entra en su etapa final
Con una ejecución del 75 %, la construcción del nuevo Samco de J.B. Molina avanza en su etapa final. El edificio incorporará consultorios, diagnóstico por imágenes, sectores de internación y equipamiento moderno para fortalecer la atención sanitaria de la localidad y la región.
Actualmente, las tareas se concentran en distintos frentes vinculados a las instalaciones técnicas y las terminaciones del edificio.
Se ejecutan las redes de agua fría y caliente, las instalaciones eléctricas y el sistema termomecánico, mientras avanza la colocación de equipos de aire acondicionado y las cañerías destinadas a la distribución de gases medicinales.
Trabajos de infraestructura y equipamiento
Desde el Ministerio de Obras Públicas informaron que también continúan las tareas de construcción en seco y la instalación de puertas emplomadas y placas de protección en el sector de Rayos X, elementos indispensables para garantizar las condiciones de seguridad requeridas para el funcionamiento del área de diagnóstico por imágenes.
En paralelo, la empresa a cargo de la obra realiza trabajos de pintura exterior, coloca mobiliario fijo y bajomesadas, además de avanzar con el montaje de la piel de vidrio que distinguirá la fachada del edificio.
Un centro de salud con mayores prestaciones
El nuevo Samco se construye sobre el mismo predio donde funciona actualmente el establecimiento sanitario y contará con consultorios de clínica médica, odontología y ginecología, farmacia, sala de observación, área de Rayos X, dormitorio para médicos de guardia, cocina, lavadero y sectores diferenciados para la circulación de pacientes y personal sanitario.
Además, dispondrá de un estacionamiento semicubierto para ambulancias con acceso directo a las áreas de observación y diagnóstico, sistemas de climatización, gases medicinales, alarmas y detección de incendios, incorporando infraestructura acorde a las necesidades de un centro de salud moderno.
Mejoras para pacientes y la comunidad
El proyecto también contempla obras complementarias en el entorno, entre ellas nuevas veredas públicas, espacios para estacionamiento de bicicletas y equipamiento urbano destinado a facilitar la accesibilidad y brindar mayor comodidad a quienes concurran al establecimiento.
Una vez finalizado, el nuevo edificio permitirá optimizar la atención sanitaria en J.B. Molina y ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud para los vecinos de la localidad y de la zona de influencia del departamento Constitución.