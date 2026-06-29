La comunidad de Elisa celebra la culminación de una de las obras de infraestructura más esperadas de los últimos años.
Finalizó la reparación del puente sobre el Arroyo Cululú y Elisa recupera una conexión estratégica
Tras años de reclamos y gestiones ante los organismos provinciales, finalizó la reparación integral del puente sobre el Arroyo Cululú, en la Ruta Provincial Nº 10. La obra mejora la conectividad y la seguridad vial, además de representar una respuesta a un histórico pedido de la comunidad de Elisa.
Se trata de la reparación integral del puente sobre el Arroyo Cululú, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 10, una intervención que garantiza mejores condiciones de transitabilidad y representa la concreción de un reclamo sostenido durante años por vecinos e instituciones locales.
Desde la Comuna destacaron que la finalización de los trabajos marca el cierre de un largo proceso de gestiones impulsadas para lograr que la obra ingresara en la agenda provincial, debido a la importancia que tiene este corredor para la conectividad de la región.
Una demanda histórica que finalmente encontró respuesta
Las autoridades comunales señalaron que la recuperación del puente trasciende el aspecto estrictamente vial, ya que simboliza el resultado de una gestión constante y del acompañamiento de toda la comunidad.
Durante años, la necesidad de intervenir la estructura fue planteada en distintos ámbitos, insistiendo en la importancia de garantizar un paso seguro para quienes utilizan diariamente la Ruta Provincial Nº 10.
"Hay obras que trascienden las estructuras. Son aquellas que cuentan la historia de una comunidad que nunca dejó de reclamar, de una gestión que nunca dejó de insistir y de un compromiso que hoy se convierte en realidad", expresaron autoridades locales al anunciar la finalización de los trabajos.
Asimismo, remarcaron que la concreción de esta obra responde a una convicción compartida de que se trataba de una necesidad impostergable para los vecinos de Elisa y de toda la zona.
Más seguridad y mejor conectividad
La reparación integral del puente permitirá optimizar las condiciones de circulación sobre una de las principales vías de comunicación de la región, beneficiando tanto a los habitantes de Elisa como a productores agropecuarios, transportistas y quienes transitan habitualmente por este corredor provincial.
Además de mejorar la seguridad vial, la obra fortalece la conectividad entre distintas localidades y aporta mayor previsibilidad para el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y sociales.
Desde la administración comunal destacaron que este tipo de inversiones resultan fundamentales para acompañar el crecimiento de las comunidades del interior y garantizar infraestructura acorde a las necesidades actuales.
Trabajo conjunto para alcanzar un objetivo común
Al celebrar la culminación de la obra, autoridades del Ejecutivo local agradecieron especialmente el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección Provincial de Vialidad y de la empresa Forestal GyE S.A., que participó en la ejecución de los trabajos.
Las autoridades remarcaron que el resultado obtenido fue posible gracias al trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y la perseverancia de una comunidad que nunca dejó de impulsar este reclamo.
"Hoy vemos concretado un anhelo de toda la comunidad. Este puente renovado simboliza mucho más que una obra finalizada: demuestra que cuando hay compromiso, perseverancia y trabajo conjunto, los resultados llegan", señalaron desde la Comuna.
Elisa suma una obra estratégica para su desarrollo, fortaleciendo la infraestructura vial y respondiendo a una demanda que durante años ocupó un lugar prioritario en la agenda local.