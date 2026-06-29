Ruta Provincial Nº 10

Finalizó la reparación del puente sobre el Arroyo Cululú y Elisa recupera una conexión estratégica

Tras años de reclamos y gestiones ante los organismos provinciales, finalizó la reparación integral del puente sobre el Arroyo Cululú, en la Ruta Provincial Nº 10. La obra mejora la conectividad y la seguridad vial, además de representar una respuesta a un histórico pedido de la comunidad de Elisa.