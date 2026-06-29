La Comuna de Pilar dio un paso importante hacia la modernización del sector agropecuario al reglamentar el uso de aeronaves pilotadas a distancia (RPA) para aplicaciones agrícolas mediante la Ordenanza Nº 1196/2026, una normativa que busca combinar innovación tecnológica, eficiencia productiva y protección ambiental.
Pilar, entre las primeras localidades de Santa Fe en regular las aplicaciones agrícolas con drones
La Comuna de Pilar aprobó la Ordenanza Nº 1196/2026, que regula la aplicación de fitosanitarios mediante drones en la zona agropecuaria. La normativa incorpora criterios de seguridad, protección ambiental y Buenas Prácticas Agropecuarias, convirtiendo a la localidad en una de las primeras de Santa Fe en establecer un marco específico para esta tecnología.
La nueva regulación actualiza la legislación local en línea con la normativa provincial vigente y convierte a Pilar en una de las primeras localidades santafesinas en establecer reglas específicas para la utilización de drones en tareas de aplicación de productos fitosanitarios.
Desde la administración comunal destacaron que el objetivo es acompañar el avance tecnológico en el campo, brindando seguridad jurídica tanto a productores como a aplicadores, sin descuidar el cuidado del ambiente y la convivencia con las comunidades rurales.
Seguridad, control y Buenas Prácticas Agropecuarias
La ordenanza incorpora una serie de requisitos destinados a garantizar aplicaciones responsables y minimizar los riesgos asociados a esta modalidad de trabajo.
Entre los principales puntos, establece distancias mínimas de resguardo respecto de zonas pobladas y áreas rurales, la presencia obligatoria de un veedor durante las aplicaciones y restricciones vinculadas a la dirección del viento, con el objetivo de reducir la deriva de los productos fitosanitarios.
Además, la normativa promueve la implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) y contempla el uso de drones equipados con sistemas de regulación que permiten una aplicación más precisa y eficiente.
Según explicaron desde la Comuna, el nuevo marco busca garantizar que la incorporación de estas herramientas tecnológicas se realice bajo criterios de responsabilidad ambiental y seguridad para las personas.
Más tecnología para una producción sostenible
La utilización de drones en las labores agrícolas representa una alternativa cada vez más utilizada por el sector, ya que permite realizar aplicaciones con mayor precisión, optimizar el uso de insumos, disminuir costos operativos y reducir el impacto ambiental.
En ese sentido, desde la Comuna remarcaron que la nueva ordenanza apunta a fomentar una producción moderna, eficiente y sustentable, promoviendo el equilibrio entre el desarrollo productivo y el cuidado de los recursos naturales.
"Seguimos trabajando por una agricultura moderna, eficiente y responsable", señalaron desde el gobierno local al presentar la nueva normativa.
Con esta iniciativa, Pilar busca consolidarse como una comunidad que acompaña la incorporación de nuevas tecnologías al sector agropecuario, estableciendo reglas claras que favorezcan la innovación sin perder de vista la protección del ambiente y el bienestar de la población.