Departamento Las Colonias

Pilar, entre las primeras localidades de Santa Fe en regular las aplicaciones agrícolas con drones

La Comuna de Pilar aprobó la Ordenanza Nº 1196/2026, que regula la aplicación de fitosanitarios mediante drones en la zona agropecuaria. La normativa incorpora criterios de seguridad, protección ambiental y Buenas Prácticas Agropecuarias, convirtiendo a la localidad en una de las primeras de Santa Fe en establecer un marco específico para esta tecnología.