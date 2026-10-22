Beneficia a 600 vecinos

Reconquista: habilitaron la red de agua potable en barrio Carmen Luisa I

Aguas Santafesinas puso en funcionamiento el segundo sector de la red de distribución del barrio, que comprende 144 conexiones domiciliarias. La ampliación fue posible gracias a la infraestructura del nuevo acueducto y al trabajo conjunto con el municipio y los vecinos.