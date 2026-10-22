Aguas Santafesinas (ASSA) habilitó la red pública de agua potable en el segundo sector del barrio Carmen Luisa I, en Reconquista, una obra que permitirá incorporar al servicio a alrededor de 600 vecinos a través de 144 conexiones domiciliarias.
Reconquista: habilitaron la red de agua potable en barrio Carmen Luisa I
Aguas Santafesinas puso en funcionamiento el segundo sector de la red de distribución del barrio, que comprende 144 conexiones domiciliarias. La ampliación fue posible gracias a la infraestructura del nuevo acueducto y al trabajo conjunto con el municipio y los vecinos.
El área comprendida por esta ampliación está delimitada por las calles 89, 105, 8 y San Martín. La puesta en funcionamiento representa un nuevo avance en la extensión de la cobertura de agua potable en la ciudad.
Antes de habilitar el servicio, se realizaron tareas de limpieza y desinfección de la nueva red de distribución, además de los controles de calidad correspondientes para verificar que las instalaciones cumplieran con las condiciones necesarias para su funcionamiento.
Requisitos para conectarse a la red
Desde la empresa recordaron que, de acuerdo con la normativa vigente, los usuarios que se incorporen al sistema público de agua potable deben aislar cualquier otra fuente alternativa de abastecimiento una vez realizada la conexión.
La habilitación del sector fue posible mediante el trabajo coordinado entre el municipio de Reconquista, los vecinos y Aguas Santafesinas. En paralelo, continúan las tareas para poner en funcionamiento próximamente los demás sectores incluidos en los acuerdos establecidos con el gobierno local.
Más cobertura a partir del nuevo acueducto
La ampliación de la red forma parte de las acciones destinadas a extender el acceso al agua potable en Reconquista. Según informó ASSA, la mayor disponibilidad de agua que aporta la infraestructura del nuevo acueducto permite avanzar con la incorporación de más familias al servicio.
Con la habilitación de este segundo sector de Carmen Luisa I, unas 600 personas podrán acceder al abastecimiento mediante la red pública, mientras continúan los trabajos previstos para ampliar la cobertura en otros sectores de la ciudad.