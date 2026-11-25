Aguas Santafesinas (ASSA) habilitó un nuevo sector de la red pública de agua potable en el barrio Don Juan de Reconquista, una obra que permitirá incorporar al servicio a aproximadamente 670 vecinos mediante 134 conexiones domiciliarias.
Reconquista: habilitaron la red de agua potable para otros 670 vecinos del barrio Don Juan
Aguas Santafesinas puso en funcionamiento el segundo sector de la red de distribución del barrio Don Juan, que comprende 134 conexiones domiciliarias y permitirá incorporar a unos 670 vecinos al servicio. La ampliación fue posible mediante el trabajo conjunto entre el municipio, los vecinos y la empresa provincial.
El sector habilitado corresponde a la segunda etapa de extensión de la red y está delimitado por las calles 43, 54, 58 y bulevar Perón. Con su puesta en funcionamiento, más familias de este sector de la ciudad podrán acceder al suministro de agua potable a través del sistema público.
Controles previos a la habilitación
Antes de poner en servicio la nueva infraestructura, se realizaron tareas de limpieza y desinfección de las cañerías, además de los controles de calidad correspondientes para verificar que la red se encontrara en condiciones adecuadas para su funcionamiento.
Desde Aguas Santafesinas recordaron que, de acuerdo con la normativa vigente, los usuarios que se conecten a la red pública deben aislar cualquier otra fuente alternativa de abastecimiento de agua.
Continúa la extensión del servicio en la ciudad
La habilitación de este sector fue posible a partir del trabajo conjunto entre el municipio de Reconquista, los vecinos y Aguas Santafesinas. En paralelo, se avanza con las tareas previstas para incorporar próximamente los demás sectores acordados con el gobierno local.
La ampliación de la cobertura se vincula con la mayor disponibilidad de agua potable que aporta la infraestructura del nuevo acueducto, una obra que permite incrementar la capacidad de abastecimiento y extender progresivamente el servicio a más sectores de la ciudad.
De esta manera, la puesta en funcionamiento de las 134 conexiones del barrio Don Juan representa un nuevo avance en la expansión de la red pública de agua potable en Reconquista, con la incorporación de alrededor de 670 habitantes al sistema.