134 nuevas conexiones

Reconquista: habilitaron la red de agua potable para otros 670 vecinos del barrio Don Juan

Aguas Santafesinas puso en funcionamiento el segundo sector de la red de distribución del barrio Don Juan, que comprende 134 conexiones domiciliarias y permitirá incorporar a unos 670 vecinos al servicio. La ampliación fue posible mediante el trabajo conjunto entre el municipio, los vecinos y la empresa provincial.